Sateet jatkuvat vielä iltaan asti maan etelä- ja keskiosissa – suurin ryöpsähdys mitattiin Porvoossa

LEHTIKUVA / Silja-Riikka Seppälä

Sateinen sää jatkuu tänään maan etelä- ja keskiosissa iltaan asti, Ilmatieteen laitokselta kerrotaan. Etelärannikolla epävakaisuus kestää yöhön asti. Yön aikana sateet siirtyvät Suomesta Itämerelle ja kohti Ruotsin etelä- sekä keskiosia.

Sateet ovat jo nyt muuttuneet ajoittaisimmiksi sen sijaan, että vettä tulisi yhtä mittaa tunnista toiseen.

"Ihan jatkuvaa kaatoa ei enää ole. Sateissa on taukoja", päivystävä meteorologi Jari Tuovinen toteaa.

Sadetta on mitattu reilun vuorokauden aikana eniten Porvoossa Harabackan havaintoasemalla, jossa kertymä on reilut 57 millimetriä. Toiseksi eniten vettä on satanut Mäntsälän havaintoasemalla, noin 55 millimetriä.

"Porvoossa varmaan mennään tänään vielä yli 60 millimetrin", Tuovinen tuumaa.

"Kauttaaltaan yli 30 millimetrin sadehavaintoja on tehty Etelä-Pohjanmaan Alajärveltä Kotkaan ulottuvan vyöhykkeen eteläpuolella."

Päivän lämpötilat liikkuvat 15 asteen molemmin puolin. Poutaisemmilla alueilla maan keski- ja itäosissa saatetaan yltää 17 asteeseen.

Perjantaista alkaen sää poutaantuu ja lämpenee. Pohjois-Lappiin asti lämmin sää ei tule yltämään, mutta muualla maassa voidaan kivuta 20 asteen tuntumaan.

Meteorologi Tuovisen mukaan pilvisyys ratkaisee, kuinka lämpimiä ilmoja vielä nähdään.

"Jos aurinko pääsee paistamaan, puhutaan sellaisesta 20 asteen lämmöstä. Jos taas pilvisyys on runsasta, jäädään 17–18 asteen tienoille."

Varsinkin etelässä saatetaan alkuviikosta päästä vielä nauttimaan varsin kesäisestä säästä.

"Tiistaina on mahdollista, että lämpöä olisi Etelä-Suomessa yli 20 astetta. Viikon puolivälin tienoilla alkaa sitten virrata taas kylmempää ilmaa pohjoisesta", Tuovinen sanoo.

"Parempaan suuntaan tässä joka tapauksessa ollaan menossa parin viime viikon epävakaisuuden jälkeen. Hyvässä tapauksessa kolme–neljä kesäistä päivää olisi osassa maata vielä elokuussa tarjolla."