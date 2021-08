Oletko ostanut muovisia bambuastioita? Niiden käyttö suositellaan lopettamaan terveysriskin takia

Terhi Pape-Mustonen

Bambukuitua sisältävistä muoviastioista on havaittu esimerkiksi terveydelle haitallisten kemikaalien siirtymistä elintarvikkeisiin. Tavoitteena on poistaa turvallisuusmääräysten vastaiset tuotteet markkinoilta.

Kasvikuituja sisältäviä tuotteita on tuotu maahan virheellisillä tullikoodeilla, Ruokavirasto kertoo tiedotteessaan. Tuotteita on myös markkinoitu harhaanjohtavasti ympäristöystävällisinä, luonnollisena vaihtoehtona muovituotteille ja jopa biohajoavina.

"Ne ovat kuitenkin muovituotteita eivätkä siten hajoa luonnossa, sanotaan Ruokaviraston tiedotteessa."

Bambujauhoa on käytetty muun muassa erilaisten take away -mukien, lasten astiastojen ja ruokailuvälineiden valmistuksessa muovin täyteaineena, tiedotteessa kerrotaan.

Ruokavirasto tiedotti viime vuoden marraskuussa, että bambukuitua sisältävien, muovisten elintarvikekontaktimateriaalien maahantuonti tuli lopettaa ja tuotteet tuli poistaa myynnistä.

Useat yritykset ilmoittavat vetäneensä pois markkinoilta bambukuitua sisältäviä kertakäyttöaterimia, juomamukeja, tarjoilukulhoja, tarjottimia ja lautasia, selviää Ruokaviraston ylläpitämästä listasta takaisinvedettävistä tuotteista.

Kuluttajia pyydetään varotoimenpiteenä lopettamaan ostamiensa, hyväksymättömiä kasvikuituja sisältävien muovituotteiden käytön ja hävittämään tuotteet.

Bambua sisältävien muovituotteiden maahantuonti ja myynti on EU:ssa kiellettyä, koska ne ovat elintarvikekontaktimateriaaleja koskevan lainsäädännön vastaisia eikä niiden turvallisuudesta voida varmistua.

Kielto ei koske pelkästään bambukasvista valmistettuja elintarvikekontaktimateriaaleja eikä bambukasvista valmistettuja muovilla pinnoitettuja tuotteita.