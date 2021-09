Roskapöntön kansi aukeaa tietoa keräävällä kulkulätkällä – Kankaan paperitehtaan ympäristöön nousevalla asuinalueella kannustetaan lajittelemaan jätteitä

Petteri Kivimäki

Tanja Oksa havaitsee muovipakkausten pöntön täyttyneen. Tarvittaessa yksi sekajätepöntöistä voidaan muuttaa muoviroskikseksi. Kankaan asuinalueella jätepisteet sijaitsevat kulkureittien varrella, eikä jokaisella talolla ole omaansa.

Lakkautetun Kankaan paperitehtaan alueelle on noussut näyttävä punatiilinen kaupunginosa. Muistona tehtaasta kerrostalojen välistä kohoaa piippu. Osassa vanhoista tehdasrakennuksista on yritysten ja oppilaitosten toimintaa. Kun koko 30 hehtaarin alue valmistuu vuonna 2040, siellä asuu yli 5 000 ihmistä ja työskentelee noin 2 100. Moinen ihmisjoukko tuottaa väistämättä jätettä.

Tavoitteena on vähentää jätteen määrää ja parantaa kierrätystä. Sen sijaan, että jokaisessa talossa olisi oma jätehuone, jätepisteet sijaitsevat keskeisillä paikoilla ulkona. Maan alle ulottuvien jätesäkkien täyttymistä seurataan digitaalisesti. Tyhjennysvälien suunnittelulla vältytään turhalta rekkarallilta.

Asukkailla on lukittuihin roskiksiin kulkulätkät, jotka rekisteröivät käyntien määrän. Jätelajien jakaumista raportoidaan verkkosivulla www.kangasverkko.fi. Käyntien perusteella muovipakkausten osuus on vasta 9 prosenttia eli niiden lajittelua voisi tehostaa. Biojätteen osuus on 18 prosenttia, mutta tietoa ei ole paljonko sitä on sekajätteen joukossa.

Jyväskylän kaupungin verkostopäällikkö Tanja Oksa kertoo, että tarkoitus olisi seurata tarkemmin eri jätelajien syntymistä ja tuottaa asukkaille vertailutietoa naapureiden jätemääristä, mutta toistaiseksi tietoturvasäädökset rajoittavat anonyymiakin seurantaa. Asukkaille on kuitenkin järjestetty jo kisoja, joissa harjaantuneimmat kierrättäjät palkitaan lahjakorteilla.

Sekajätteen joukossa yhä jopa 30 prosenttia biojätettä – pilaa jätteen lajittelun ja palaa huonosti