Fossiilisten yhtiöiden mainonta kiellettävä lailla, vaatii eurooppalainen kansalaisaloite – "Fortum puhuu puhtaammasta maailmasta, mutta panostaa fossiilikaasuun”

Fossiilimainonnan kieltämistä ajavan kansalaisaloiteen tavoitteena on saada vuoden aikana eurooppalaisilta vähintään miljoona allekirjoitusta. LEHTIKUVA / AFP

Fossiiliyhtiöiden ja fossiilituotteiden mainonta ja sponsorointi tulee kieltää lailla, vaatii eurooppalainen kansalaisaloite. Yli 20 järjestön maanantaina julkistama kansalaisaloite kerää nimiä yhden vuoden ajan eli lokakuuhun 2022 asti.

Tavoitteena on saada vuoden aikana eurooppalaisilta vähintään miljoona allekirjoitusta. Jos tavoite toteutuu, Euroopan komission on otettava aloite käsittelyyn.

"Sen lisäksi, että fossiilisten tuotteiden polttaminen kiihdyttää ilmastokriisiä, ne uhkaavat henkeämme ja terveyttämme myös pienhiukkasten muodossa aiheuttaen miljoonia kuolemia joka vuosi. On käsittämätöntä, että toisin kuin tupakkaa, fossiilituotteita saa vielä vuonna 2021 mainostaa täysin rajoituksetta", sanoo ympäristöjärjestö Suomen Greenpeacen ilmasto- ja energiavastaava Olli Tiainen.

Suomesta Tiainen nostaa esiin kolme esimerkkiä.

“ST1:n tuoreessa mainoskampanjassa kehotetaan tankkaamaan bensaa ja dieseliä Shellin ja ST1:n asemilla sen varjolla, että voi voittaa lentomatkan Pekingiin. Valtionyhtiö Finnair lupailee mainoksissaan ‘vapautta’ samalla vaarantaen lapsenlapsiemme vapauden elää turvallisessa maailmassa. Fortum puhuu mainoksissaan puhtaammasta maailmasta, mutta samaan aikaan yhtiö panostaa entistäkin vahvemmin fossiilikaasuun. ”

Greenpeace julkaisi tänään myös selvityksen nimeltä Words vs. Actions: The truth behind fossil fuel advertising. Selvitystä varten käytiin läpi yhteensä yli 3 000 mainosta kuudelta eri puolilta Eurooppaa kotoisin olevalta tunnetulta energiajätiltä. Lähes kaksi kolmesta arvioidusta mainoksesta täytti raportin mukaan viherpesun määritelmän.

Suomalaisista yhtiöistä selvityksessä oli mukana Fortum, jonka mainoksista 81 prosenttia luokiteltiin viherpesuksi, kun samalla esimerkiksi vuonna 2020 Fortumin energiantuotannosta 54 prosenttia tuotettiin fossiilisilla polttoaineilla.

Aloitteen suomenkielinen allekirjoitussivu on osoitteessa greenpeace.org/finland/toimi/eifossiilimainoksia.