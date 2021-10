Happikatoa torjuvat ilmastimet aloittavat taas työnsä Oulun Kuivasjärvellä – vettä kierrättävät laitteet pelastavat kalat mutta pilaavat jäät

Markku Vuorikari

Erityisesti matalia ja rehevöityneitä järviä piinaava happikato voi koitua kalojen kohtaloksi. Kuvituskuva.

Oululaisen Kuivasjärven ilmastus aloitetaan jälleen talven alla. Lähellä Oulun keskustaa sijaitsevan järven happipitoisuutta nostetaan talven ajan kahdella ilmastimella happikadon ja kalakuolemien estämiseksi.

"Kuivasjärveä on ilmastettu jo pitkään. Järvi on, kuten kaikki järvet meillä täällä Oulun seudulla, melko matava ja rehevä. Pitkän talven aikana sieltä uhkaa aina välillä loppua happi", kertoo Oulun kaupungin ympäristöasiantuntija Satu Pietola.

Järvi on oululaisille tärkeää virkistysaluetta.

"Ilmastamisen tärkein tavoite on taata kaloille riittävä happipitoisuus koko jäisen talven ajan. Toinen syy on se, että jos rehevässä järvessä loppuu happi pohjan tuntumasta, alkaa pohjasta vapautua ravinteita veteen", Pietola selittää.

"Ilmastimilla pyritään pitämään happilukemat koko talven ajan plussan puolella sisäisen ravinnekuorman vähentämiseksi."

Kuivasjärvellä on käytetty ilmastimia jo pitkään, ja niistä on Pietolan mukaan hyvät kokemukset.

"Ilmastimet ovat olleet oikein hyvä hankinta. Silloin kuin vanhat laitteet rikkoutuivat ja olivat melko pitkään poissakin, niin happivajetta kyllä havaittiin. Sen jälkeen kun uudet ilmastimet saatiin, niin ei ole happikatoa havaittu."

Happitasoja järvessä seurataan jatkuvasti.

Ilmastimen toiminta perustuu siihen, että se pumppaa pohjasta vettä, ja heittää sen pinnalle. Pinnalla pulppuava vesi nappaa ilmasta mukaansa happea. Ilmastimet toimivat sähkömoottorilla, joten niistä ei koidu kaupunkilaisille tai kaloille edes meluhaittaa.

"Ei ole kukaan kyllä valittanut, on ne sen verran kaukana rannasta. Enemmän siitä kuuluu sellaista veden ääntä."

Mataluudestaan huolimatta Kuivasjärvellä on Pietolan mukaan eläväinen kalakanta.

"Meillä on muutamia kalastajia jotka kalastavat myös Kuivasjärvellä, he laittavat meille aina väliaikatietoja. Kyllä siellä ihan kalaa on."

Ilmastus vaikuttaa ihmistoimintaan negatiivisesti vain yhdellä tavalla: Veden hapettaminen ja siitä johtuva jatkuva virtaus heikentää järven jääpeitettä niin laajalta alueelta, ettei jäälle kannata mennä ollenkaan.

"Vaikutusalue on niin suuri, että me ei sitä oikein uskalleta edes arvioida. Vettä pulppuaa sieltä isolta alalta, Pietola sanoo".