Terminen kasvukausi on lopuillaan Lapissa, mutta jatkuu edelleen muualla maassa

Tämän vuoden lämpösumma on meteorologi Ville Siiskosen mukaan ollut selkeästi tavanomaista vuotta korkeampi.

Carolina Husu, Markku Vuorikari

Vaikka yöt ovat kylmiä ja päivätkin paikoin melko hyytäviä, terminen kasvukausi jatkuu pääosassa Suomea edelleen.

Terminen kasvukausi on jo päättynyt pohjoisimmassa Lapissa sekä myös Keski-Lapin itäosissa.

"Inarin ja Utsjoen alueella on ollut viimeinen termisen kasvukauden päivä 6. lokakuuta. Keski-Lapin itäosissa terminen kasvukausi päättyi jo ennen syyskuun puoliväliä", Ilmatieteen laitoksen meteorologi Ville Siiskonen kertoo MT:lle.

Muualla Lapissa kasvukausi on paraikaa loppumaisillaan, Siiskonen kertoo.

"Termisessä kasvukaudessahan rajana on viisi plusastetta. Jos lämpötila tippuu pysyvästi sen alapuolelle, niin kasvukausi katsotaan loppuneeksi", Siiskonen selventää.

Joskus lämpötila poukkoilee, ja jos muutamaa kylmempää päivää seuraa lämpimämpi jakso, katsotaan termisen kasvukauden edelleen jatkuvan.

"Pitää olla viikko, kaksi putkeen kylmää, että terminen kasvukausi julistetaan loppuneeksi."

Meteorologi arvioi, että kasvukausi jatkuu edelleen Lapista etelään katsoen koko muussa maassa.

"Maan keskiosissa ollaan kyllä jo pikkuhiljaa lipumassa viiden celsiuksen rajan alapuolelle, mutta Suomen eteläisimmissä osissa pysytään vielä sen päällä."

Kun syksy kääntyy talveksi, päättyy terminen kasvukausi Pohjois-Suomen jälkeen maan keskisissä osissa ja lopulta myös etelässä.

Tämän vuoden lämpösumma on Siiskosen mukaan ollut selkeästi tavanomaista vuotta korkeampi.

"Sen voi kyllä huoletta sanoa, että tavanomaista selvästi lämpimämpi vuosi on ollut", Siiskonen toteaa.

Näkyykö ilmaston lämpeneminen Suomen kasvukausissa?

"Termisen kasvukauden pituus on vaihdellut eri asemilla vertailukausien välillä ja joillain havaintoasemilla pituus on hieman lyhentynyt uusimman vertailukauden 1991–2020 ja sitä edeltävän vertailukauden 1981–2010 välillä. Sen sijaan tehoisan lämpötilan summa on kasvanut kaikilla havaintoasemilla", Siiskonen vastaa.

"Tämä selittynee sillä, että kasvukausien tyypilliset alku- ja loppukuukaudet, huhti–toukokuu ja lokakuu, eivät ole lämmenneet niin paljoa kuin ne kuukaudet, jolloin kasvukausi on vauhdissa. Kasvukausi on vauhdikkaimmillaan varsinkin heinä-, elo- ja syyskuussa."