Aarre: Poimulehti voi auttaa moniin vaivoihin, mutta se on hyvää myös teenä ja ruokalautasella

Hanne Manelius

Suomessa kasvaa liki 30 poimulehtilajia. Eri lajien lehtien maku vaihtelee.

Jos saisin ottaa autiolle saarelle mukaani vain kaksi kasvia, toinen niistä olisi ehdottomasti poimulehti. Tuon suloisen kasvin ulkonäkö pettää, sillä kauneuden ja herkkyyden taakse kätkeytyy paljon tehoa terveydelle.

Ruusukasveihin kuuluvan, monivuotisen poimulehden tunnistaa parhaiten piparkakkumaisesta, sievästi poimuttuneesta, viuhkamaisesta lehdestä. Kukillaan kasvi ei komeile, sillä ne ovat pikkuruisia ja kellanvihreitä, kovin vaatimattoman oloisia.

Kasvin kuppimaisesta syvennyksestä löytyy monesti pisaroita, jotka ovat joko kasvin omaa kitkeränmakuista eritettä tai kastetta.

Poimulehti on yleinen meillä Suomessa mutta myös muualla Euroopassa. Meillä tavataan liki 30 eri poimulehtilajia, jotka kaikki ovat käyttökelpoisia niin ruokana kuin rohtona. Käyttökelpoinen on myös puutarhan jättipoimulehti, jos et ole käyttänyt lannoitteita tai myrkkyjä.

Poimulehden kasvupaikka vaihtelee. Se viihtyy ojanpientareilla, purojen ja niittyjen laitamilla, hiekkamailla sekä valoisissa metsissä. Sitä löytyy myös vanhoista, villiintyneistä puutarhoista.

Poimulehti on erityisesti naisten kasvi. Sitä on kutsuttu naisenavuksi, hiirenhameeksi, Neitsyt Marian viitaksi, maarianvaipaksi ja vanhanpiianheinäksi. Englanniksi kasvin nimi on lady’s mantle, hienon naisen viitta.

Poimulehti auttaa suolisto-ongelmissa, ehkäisee tulehduksia, hoitaa ihoa ja limakalvoja ja tasapainottaa naisen hormonitoimintaa. Poimulehti on ihana rohto, mutta se on hyvää myös teenä ja ruokalautasella.

Mihin poimulehden hoitovaikutus perustuu? Lue koko juttu Aarteen sivuilta. Jutun lopussa on Raija Kivimetsän ohje poimulehtiteehen.