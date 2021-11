Glasgowssa väännetään viimeiseen asti 1,5 asteen tavoitteen toteutumisesta – EU-komissaari Timmermans vastaili kritiikkiin maakaasumyönteisyydestä ja EU:n tavoitteista

Kiina on harmillisesti ilmoittanut, että se voi pyrkiä hiilineutraaliksi vasta vuonna 2060, koska jättivaltion päästöhuippu osuu vuoteen 2030.

Kari Salonen

Keskeinen keino taistelussa ilmastonmuutosta vastaan on lopettaa fossiilisten energialähteiden tukeminen.

Kun Glasgown ilmastokokous polkaistiin käyntiin 31.10. Skotlannissa, oli maailma luisumassa kohti 2,7 asteen lämpenemistä vuosisadan loppuun mennessä.

Kokouksen aikana kertyneiden uusien päästölupausten ja aloitteiden jälkeen olemme lähempänä kahta astetta. Asiasta kertoi EU-komissaari Frans Timmermans tiedotustilaisuudessa torstaina.

Kokouksen on määrä loppua perjantai-iltana, joten viime metreillä täytyy vielä tiristää kunnianhimon tasoa, jotta ilmaston lämpeneminen saadaan hillittyä 1,5 asteeseen vuosisadan loppuun mennessä.

"On kyse uskottavuudesta."

Timmermans alleviivasi, että tavoite on äärimmäisen tärkeä, sillä tähän mennessä lämpötila on noussut jo 1,1 astetta esiteollisesta ajasta, ja seuraukset ovat dramaattisia muun muassa monien valtioiden ruuantuotannolle ja elinoloille.

EU:takin vastaan on esitetty kritiikkiä, etteivät jäsenmaat tekisi tarpeeksi ilmastotekoja. Timmermans painotti, että 55 prosentin päästöleikkaustavoite vuoteen 2030 on huomattavan tiukka monien muiden sopimusmaiden lupauksiin verrattuna. Lisäksi tavoitteen toteutumiseen on mietitty keinot ja viimeisimpänä sidottu pyrkimys lainsäädäntöön.

Yksi Glasgown ilmastokokouksen avaintavoite on toteuttaa vihdoin 100 miljardin euron vuotuinen rahoitus kehittyvien maiden ilmastotoimiin. Raha luvattiin jo vuodelle 2020, mutta kolehtia ei saatu kerttyä. Rahasta osa on tarkoitus käyttää ilmastonmuutoksen hillintään ja osa sopeutumistoimiin.

Timmermans sanoi, että jos hillinnässä epäonnistutaan, emme tule koskaan saamaan kasaan niin suuria rahamääriä, joilla köyhemmät maat selviytyisivät lämpenemisen aiheuttamista vaikeuksista.

Timmermansia on arvosteltu sallivasta asenteesta maakaasun käyttöä kohtaan. Lehdistötilaisuudessa hän sanoi, että maakaasua tarvitaan siirtymävaiheessa kivihiilestä uusiutuviin energiamuotoihin. Investointeja toki pitää ohjata jo nyt vihreisiin kaasuihin, vetypolttoaineisiin ja uusiutuvan energian varastointiin.

Keskeistä on myös lopettaa fossiilisten energialähteiden tukeminen.

Euroopan parlamentissa ympäristö, terveys ja ruokaturva-asioita käsittelevässä komiteassa istuva Peter Liese kertoo, että moni yllättäväkin maa on vihdoin tehnyt päästövähennyslupauksia. Esimerkiksi hän nosti Etelä-Afrikan.

Kiinaa hän kuvailee hämmentäväksi neuvottelukumppaniksi. Kiina on ilmoittanut, että se voi pyrkiä hiilineutraaliksi vasta vuonna 2060, koska jättivaltion päästöhuippu osuu vuoteen 2030.

Liesen mielestä Kiina korjailee virheitään uusilla virheillä. EU ja muut valtiot koittavat kannustaa Kiinaa tekemään vihreän käännöksen aiemmin.