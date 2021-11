Suomesta vuonna 1992 kadonnut petoeläin on nyt nähtävillä Korkeasaaressa

Makean veden vesistöjen lähellä viihtyvä vesikko on harvinaisuus joka puolella maailmaa. Suomesta laji on virallisesti hävinnyt.

Annika Sorjonen / Korkeasaari Zoo

Vesikko on nähty Suomessa viimeksi vuonna 1992. Vaikka pikkupeto muistuttaakin ulkoisesti minkkiä, eivät lajit ole lähisukulaisia.

Vedessä ja makean veden vesistöjen lähellä maalla viihtyvä pikkupeto vesikko on tehnyt paluun Suomen maaperälle tiettävästi ensimmäistä kertaa vuoden 1992 jälkeen.

Tuolloin näätäeläimiin lukeutuvasta ja häntineen yli puolen metrin pituuden saavuttavasta vesikosta tehtiin havainto Sotkamossa. Suomi ei ole vesikottomuudessaan kuitenkaan yksin, vaan laji on julistettu koko maailmassa erittäin uhanalaiseksi.

Ruskeaturkkisen vesikon kohtaloksi Suomessa koitui metsästys, elinympäristön muutos ja vieraslajit. Pohjois-Amerikasta turkistarhauksen kautta Suomen luontoon päätynyt samannäköinen mutta kookkaampi minkki antoi jo taantumassa olleelle vesikkokannalle kuoliniskun.

Kannan taantuminen alkoi jo 1930-luvulla. Erityisesti vesikko kärsi hiekkapohjaisten purojen ja jokien varsien hakkuista, joissa niiden suosimaa elinympäristöä tuhoutui.

Vesikoita on onnistuttu palauttamaan etelänaapuri Viron Hiidenmaalla takaisin luontoon. Palauttamisesta on vastannut Tallinnan eläintarha, josta myös nyt Suomeen tullut nuori vesikkopariskunta on kotoisin.

Korkeasaaren vesikoiden lisääntymisestä ollaan toiveikkaita, mutta ainakaan vielä suunnitelmista palauttaa lajia Suomen luontoon ei tiedotteessa kerrota.