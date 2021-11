EU myöntää 290 miljoonaa euroa luonto-, ympäristö- ja ilmastohankkeisiin

Life-ohjelma on EU:n ympäristö- ja ilmastotoimien rahoitusväline. Kuluvalla kaudella hankkeen määrärahat ovat 5,4 miljardia euroa.

Johannes Tervo

Suomessa rahoitusta saa jokihelmisimpukan elinympäristöä kehittävä hanke.

Euroopan komissio on tänään torstaina hyväksynyt yli 290 miljoonan euron investointipaketin, kertoo Euroopan komission Suomen-edustusto tiedotteessaan. Paketilla rahoitetaan 132 uutta Life-ohjelmaan kuuluvaa luonto-, ympäristö- ja ilmastohanketta. Suomessa rahoitusta saa hanke, jossa jokihelmisimpukalle eli raakulle turvataan parempi elinympäristö boreaalisella alueella.

Uusien Life-hankkeiden avulla pyritään saamaan Euroopasta ilmastoneutraali maanosa vuoteen 2050 mennessä, elvyttämään luonnon monimuotoisuutta vuoteen 2030 mennessä ja edistämään EU:n vihreää elpymistä koronapandemian jäljiltä. Kyseessä ovat ensimmäiset vuosien 2021–2027 ohjelmakaudella valitut hankkeet.

Raakku on maailmanlaajuisesti uhanalainen laji ja sen suojelun taso on EU:n boreaalisella alueella huono. Laji on vaarassa kuolla sukupuuttoon, ellei toimia sen suojelemiseksi tehdä. Jyväskylän yliopisto pyrkii LIFE Revives -hankkeen avulla parantamaan jokihelmisimpukoiden elinolosuhteita 56 joessa Virossa, Suomessa ja Ruotsissa. Hankkeessa pyritään kunnostamaan lähes 120 kilometriä raakkujokia.

Life-ohjelma on EU:n ympäristö- ja ilmastotoimien rahoitusväline. Se perustettiin vuonna 1992 ja silla on rahoitettu yli 5 500 hanketta ympäri Eurooppaa.