K-ryhmä vähensi viime vuonna tuotemerkeistään satoja tonneja pakkausmuovia – vessapaperiakin saa jo paperikääreessä

Kari Salonen

Viime vuonna K-ryhmä vähensi tuotemerkkiensä pakkausmuovia määrän, joka vastaa 14 miljoonaa muovikassia.

K-ryhmä pyrkii välttämään ylipakkaamista ja lisäämään materiaalitehokkuutta omissa tuotemerkeissään.

”Materiaalien vähentäminen ei saa kuitenkaan vaarantaa tuoteturvallisuutta tai lisätä hävikin määrää”, K-ryhmän päivittäistavarakaupan vastuullisuusjohtaja Timo Jäske sanoo.

K-ryhmässä on tuhansia oman merkin tuotteita. Viime vuonna pakkausuudistuksia tehtiin noin 60 tuotteeseen. Jäsken mukaan niillä uudistuksilla säästettiin muovia yli 300 tonnia. Se vastaa noin 14 miljoonaa muovikassia. Myös kierrätysmuovin käyttöä on ja muovipakkausten kierrätettävyyttä on lisätty.

”Suosimme uusiutuvia pakkausmateriaaleja, kuten kartonkia, paperia, pahvia ja biopohjaisia muoveja. Olemme sitoutuneet vähentämään muovin määrää omien merkkiemme pakkauksissa 20 prosenttia vuodesta 2018 vuoteen 2025 mennessä”, Jäske kertoo.

Hän painottaa yhteistyön voimaa materiaalien kierron parantamisessa.

”Ratkaisuja alkaa löytymään haastavimmillekin elintarviketuoteryhmille.”

Verkkokaupan yleistyminen muuttaa pakkaamista omalta osaltaan. K-ryhmässä verkkotilaukset pakataan muovikassien sijasta valtaosin kierrätettäviin pahvilaatikoihin.

Kuljetuksissa pääasia on tehokas pakkaaminen, ettei kuljeteta ilmaa ja synnytetä turhia päästöjä.

Esimerkkejä muovin vähentämisestä