Milloin lumi on syytä poistaa tuotantorakennuksen tai muun hallin katolta? Katso kartasta asuinpaikkasi lumikuorma Ympäristö Omakotitalojen, rivitalojen ja pientalojen katot eivät ole vaarassa lumikuormien takia.

Tällä hetkellä lunta on suurimmassa osassa Manner-Suomea. Etelä- ja lounaisrannikolla lunta on vähän. Eniten lunta veden määränä mitattuna on Luoteis-Lapissa, jossa lumikuorma on laajalla alueella yli 100 kiloa per neliömetri. Sortumisriski koskee lähinnä hallien ja muiden laajapinta-alaisten rakennusten kattoja.

Suomen ympäristökeskus (Syke) kehottaa tarkkailemaan suurten hallien kattorakenteita, koska niissä piilevät rakennevirheet alkavat tyypillisesti ilmetä lumikuorman kasvaessa noin 80–100 kiloon neliömetriltä. Riskialttiita kohteita ovat laajarunkoisten rakennusten pitkän jännevälin kattorakenteet, kuten urheiluhallien, suurten kauppojen, ratsastusmaneesien ja maatalouden tuotantorakennusten katot sekä kuplahallit. Hallien omistajien on syytä poistattaa lunta myös silloin, kun sitä on kertynyt runsaasti vain osalle kattoa. Nyrkkisääntönä on, että hallin katolla oleva 50 senttimetrin lumikerros pitää poistaa. Syke kehottaa palkkaamaan hommaan ammattilaisen. Asiasta kirjoittaa Rakentaja.fi-palvelu. Omakotitalojen, rivitalojen ja pientalojen katot eivät ole vaarassa lumikuormien takia. Katolta putoava lumi voi kuitenkin vahingoittaa ihmisiä ja omaisuutta. Etenkin vanhemmissa taloissa on syytä tarkastaa kattoikkunoiden kunto. Kiinteistönomistaja on vastuussa katolta putoavan lumen aiheuttamista vahingoista. Lunta pudottamaan kiipeävän on syytä huolehtia sekä itsensä että ohikulkijoiden turvallisuudesta. Syke suosittelee käyttämään ammattilaista, sillä lumi ja jää saattavat yllättäen liukua katolta alas itsestään. Tämä tapahtuu usein nopeasti ja rajusti, jolloin aiheutuu hengenvaarallisia tilanteita. Katolta pudotettu lumi kannattaa siirtää pois talon juurelta, jotta sulamisvesi ei kulje perustuksiin. Syken mittaamat lumikuormat löytyvät paikkakunnittain verkkosivulta vesi.fi. Tällä hetkellä lunta on suurimmassa osassa Manner-Suomea. Etelä- ja lounaisrannikolla lunta on vain vähän. Eniten lunta veden määränä mitattuna on Luoteis-Lapissa, jossa lumikuorma on laajalla alueella yli 100 kiloa per neliömetri. Seuraavan viikon aikana lumikuorma kasvanee Pohjois- ja Itä-Suomessa. Lumen tiheys kasvaa suojasäällä, mutta katolla olevan lumen paino ei kasva, jos ei sada. Lumi voi pidättää vettä nesteenä jopa 5 tilavuusprosenttia. Eli jos katolla on lunta puoli metriä, siihen voi pidättyä vettä 25 kilogrammaa neliömetrille. Lumen tiheys katolla on kevättalvella tyypillisesti 200–300 kg/m3, mutta paikoitellen lumi voi kinostua paljon tiheämmäksikin. Katoilta on mitattu jopa yli 400 kg/m3 tiheyksiä. Kesää kohti mentäessä lumen tiheys kasvaa lämpötilojen noustessa. Nestemäisen veden tiheys on 1 000 kg/m3 ja puhtaan jään 900 kg/m3. Tästä pääset Rakentaja.fi:n verkkojuttuun. Työsuojeluhallinnon turvallisuusohje lumen pudotukseen