Suomalainen meri- ja rannikkoluonnon kehittämishanke sai EU:lta lähes 12 miljoonan euron rahoituksen

Carolina Husu

Euroopan komissio ilmoitti tänään torstaina yli 110 miljoonan euron rahoituksesta Life-ohjelman hankkeisiin, Euroopan komission Suomen-edustusto kertoo tiedotteessaan. Rahoituksella tuetaan uusia merkittäviä ympäristö- ja ilmastohankkeita 11 EU-maassa.

Suomalaiselle LIFE-IP BIODIVERSEA -hankkeelle myönnettiin lähes 12 miljoonan euroa. Hankkeen toiminta lieventää ihmisten maalla ja merellä aiheuttamia haittavaikutuksia, jotka uhkaavat meri- ja rannikkoluonnon monimuotoisuutta, luontotyyppejä ja kriittisiä lajeja. Hankeryhmää koordinoi Metsähallituksen Luontopalvelut.

Hankkeen tarkoituksena on tutkia meriympäristöön eniten vaikuttavia, ihmisten ihmisen aiheuttamia paineita sekä kerätä tietoa, jonka avulla toimia voi kohdentaa kiireellisimmin suojelua tarvitseviin luontotyyppeihin ja lajeihin.

"Hankkeessa seurataan suojeltujen merialueiden monimuotoista luontoa, suojellaan meren arkeologista perintöä, rajoitetaan vedenalaista melua, vähennetään merten roskaantumista ja parannetaan suojeltujen merialueiden kansallisen verkoston hallinnointia", tiedotteessa kerrotaan.

Rahoitusta saaneet hankkeet edistävät vihreää elpymistä koronapandemiasta ja tukevat Euroopan vihreän kehityksen ohjelman tavoitteita. Tuetut hankkeet ovat esimerkkejä toimista, joilla on tarkoitus toteuttaa vihreän kehityksen ohjelman tavoitteita biodiversiteettistrategian ja kiertotalouden toimintasuunnitelman mukaisesti.

Life-ohjelma on EU:n ympäristö- ja ilmastotoimien rahoitusväline. Sillä on rahoitettu yli 5 500 hanketta vuodesta 1992 alkaen. Komissio on lisännyt ohjelman rahoitusta lähes 60 prosenttia kaudella 2021–2027 ja rahoituksen kokonaismäärä on nyt 5,4 miljardia euroa.

Life-ohjelmalla rahoitetaan hankkeita, jotka tukevat EU:n ympäristö- ja ilmastolainsäädännön ja -politiikan täytäntöönpanoa.