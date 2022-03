Suomessa vähennetään muovisia kertakäyttöpakkauksia – koskee muovipintaisia kartonkimukeja, kirsikkatomaattirasioita, kolmioleipäpakkauksia, yksittäisiä jogurttipurkkeja ja noutoruokapakkauksia

Taustalla on EU:n direktiivi, joka edellyttää, että jäsenmaat vähentävät muovimukien ja elintarvikepakkausten kulutusta vuoteen 2026 mennessä.

Suomessa aiotaan vähentää muovisten kertakäyttömukien ja muiden elintarvikepakkausten kulutusta. Tavoitetta edistetään solmimalla Green deal -sopimus, jonka ovat allekirjoittaneet ympäristöministeriö, Elintarviketeollisuuden liitto, Matkailu- ja ravintola-alan etujärjestö Mara, Päivittäistavarakauppa ja Suomen Pakkausyhdistys.

Taustalla on EU:n direktiivi, joka edellyttää, että jäsenmaat vähentävät muovimukien ja elintarvikepakkausten kulutusta vuoteen 2026 mennessä. Tavoite on vähentää muoviroskan määrää ympäristössä. Jäsenmaat päättävät kansallisista toimista ja niiden seurannasta.

Vähentämistavoite koskee kokonaan tai osittain muovista valmistettuja juomamukeja ja elintarvikepakkauksia. Listalla ovat esimerkiksi kartonkiset muovipinnoitetut juomamukit, muovia sisältävät kirsikkatomaattirasiat, kolmioleipäpakkaukset sekä yksittäin myytävät jogurtti- ja rahkapurkit. Lisäksi mukana ovat kauppojen palvelutiskien salaattikipot ja ravintoloissa mukaan otettavien annosten pakkaukset.

Ympäristöministeri Emma Kari (vihr.) totesi, että kertakäyttöisten muovien vähentämisellä on laaja tuki kansalaisten ja yritysten keskuudessa.

Elintarviketeollisuuden jäsenyritykset saavat liittyä sopimukseen vapaehtoisella sitoumuksella ja valita omaan toimintaansa sopivan tavan vähentää muovin käyttöä. Elintarviketeollisuusliitto varmistaa, että riittävä määrä yrityksiä sitoutuu sopimukseen, jotta toimialatasoinen, tonnimääräinen tavoite saavutetaan.

Muovimukien ja -pakkausten käytöstä voidaan periä kuluttajilta erillinen maksu. Mikäli sopimuksella ei esimerkiksi saavuteta vaadittavaa yrityskattavuutta tai näyttää siltä, ettei asetettuja tavoitteita saavuteta, voidaan kulutusta vähentää lainsäädännön kautta.

Kokonaan muovin käytöstä ei kuitenkaan luovuta, vaikka sen kulutusta pakkauksissa on jo vähennetty tuntuvasti. Tilalle on jo tullut muun muassa puupohjaisia tuotteita.

"Elintarviketurvallisuus on alalle ehdoton prioriteetti, eikä siitä tingitä. Ohut, suojaava muovikalvo tarvitaan vielä usein varmistamaan elintarvikkeiden säilyvyys. Säilyvyydestä huolehtiminen on myös oleellinen osa alan hävikinvastaisia toimia", sanoo Elintarviketeollisuusliiton johtaja Heli Tammivuori tiedotteessa.

Kertakäyttömukien ja pakkausten kulutus on kasvussa, kun take away -myynti lisääntyy. Lisäksi päivittäistavarakaupassa myydään enemmän pienempiä pakkauskokoja.

Koronakriisi on kasvattanut ruoan ja juomien ulosmyyntiä ja samalla pakkausten kulutusta. Osuus ravintolamyynnistä oli ennen koronaa noin kymmenen prosenttia ja vuonna 2020 jo lähes kolmannes.