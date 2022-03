Pakkanen piinaa Ukrainan siviileitä, mutta rasittaa myös heikosti huollettua hyökkääjää

Andrea Filigheddu / Lehtikuva

Maaliskuun ensimmäisenä päivänä Kiovan kadut olivat vielä lumen peitossa. Ukrainassa lämpötilat ovat pysytelleet pakkasella. Kylmä ilma piinaa siviileitä, mutta vaikuttaa myös hyökkääjään.

Kevättä saa vielä odottaa Ukrainan sotatantereilla.

Tämän ja viime viikon aikana lämpötilat ovat painuneet Ukrainassa öisin jopa yli kymmenen astetta pakkaselle. Ensi viikon alussa lämpötilat alkavat kuitenkin hiljalleen nousta.

”Siperiasta Ukrainaan virtaava arktinen ilmamassa on ollut -10 ja -16 asteen välillä. Eli siellä ilman lämpötila on kylmempää kuin esimerkiksi meillä Suomessa”, Ilmatieteen laitoksen päivystävä meteorologi Anniina Korpinen kertoo.

Pääkaupunki Kiova sijaitsee noin 1 400 kilometriä etelään Suomen etelärannikosta, samalla korkeudella kuin Bryssel. Auringon säteily on siksi voimakkaampaa. Päivälämpötilat ovatkin kohonneet plussan puolelle myös Ukrainassa.

Verrattain eteläisestä sijainnistaan huolimatta Ukrainan sisäosien talvet ovat kylmiä. Maa kuuluu lauhkean mannerilmaston ilmastovyöhykkeeseen, joten meret eivät tasaa kesän kuumuutta tai talven kylmyyttä.

Ukrainan etelärannikolla ilmasto-olosuhteet ovat sisämaata lämpimämmät, sillä Mustameri tasaa äärimmäisimpiä lämpötilaeroja. Rannikolla sijaitseva Odessan kaupunki on suunnilleen samalla korkeudella kuin Venetsia Italiassa.

”Mutta Italiassa lämpötilat ovat tällä hetkellä plussalla. Ilmamassojen virtaussuunnat ovat sellaisia, että lämmin ilma ei pääse vaikuttamaan Ukrainaan”, Korpinen kertoo.





Kotinsa menettäneille siviileille pakkasyöt ovat vaikeita. Esimerkiksi Mariupolin kaupungissa sähkönjakelussa on ollut pahoja ongelmia. Pakkasyöt vaikeuttavat tilannetta entisestään.

Myös sodankäynnin kannalta sääolosuhteilla on merkitystä. Vaikka nykyaikaiset taisteluvälineet eivät pakkasta pelkää, ihmisiin kylmä vaikuttaa.

Kylmässä ilmassa värjöttelevä tarvitsee runsaasti energiaa pelkästään lämpimänä pysymiseen. Koko pitkä pakkaspäivä ulkosalla, fyysisesti raskaassa toiminnassa, saa aikaan kiljuvan nälän.

Lämpimän aterian kaipuu on silloin kova. Uutisissa on toistuvasti kerrottu, että venäläisjoukkojen huolto on toiminut huonosti. Hyökkääjien on kerrottu muun muassa murtautuneen ruokakauppoihin etsimään syötävää.

Nälkä ja vilu eivät lisää valmiiksi heikkoa taistelumoraalia.

Huonon ruokahuollon ja pakkasen yhdistelmään liittyy myös talvisodassa sattunut tapaus.

Joensuun lähellä, rajantakaiseen Karjalaan jääneellä Tolvajärvellä käytiin 10.–11. joulukuuta 1939 makkarasodaksi kutsuttu kahakka. Neuvostoliiton sotilaiden saartoyritys oli onnistunut murtautumaan suomalaisten esikunta- ja huoltolinjoihin.

Nälkiintyneet sotilaat kuitenkin pysähtyivät syömään suomalaisten kenttäkeittiöön jäänyttä makkarakeittoa. Suomalaiset iskivät takaisin ja ajoivat hyökkääjän pakoon.

Toimivalla ruokahuollolla, etenkin kylmissä olosuhteissa, on väliä.





Kiovan pohjoispuolelle juuttunut venäläisten sotakoneiden letka on pian kolmatta viikkoa paikallaan.

Venäläisten tankkien on myös pysyttävä teillä. Ukrainan aukeilla pelloilla panssarijoukkojen liikkuminen on vaikeaa, jos maa ei ole jäässä.

Leveätelaisen ja kevyen miehistönkuljetusvaunun on vielä mahdollista kulkea pehmeässäkin maastossa.

Sen sijaan taistelu- ja rynnäkköpanssarivaunuissa on kapeammat telat ja raskaampi aseistus ja panssarointi. Niille pehmeä ja vetinen maaperä on suurempi este.

Siltä osin kuluva talvi on ollut ukrainalaisten kannalta onnekas. Pitkiä, yhtäjaksoisia pakkasia ei ole ollut ja maa ei ole päässyt kunnolla jäätymään.

Ukrainan ja Valko-Venäjän rajalla sijaitsevia suuria suoalueita ei ole voinut käyttää hyökkäykseen.