Sää jatkuu talvisena – Lunta on tullut paikoitellen yli kymmenen senttiä

LEHTIKUVA / Heikki Saukkomaa

Suuressa osassa maata lunta on kertynyt viitisen senttiä.

Suomeen on satanut sunnuntaina ja viime yön aikana paikoin jopa yli kymmenen senttiä lunta, Ilmatieteen laitokselta kerrotaan. Eniten lunta on satanut Itä-Suomessa. Esimerkiksi Pohjois-Savossa lunta on tullut enimmillään noin 12 senttiä, päivystävä meteorologi Helena Laakso sanoo.

"Muualla maassa lunta on kertynyt viitisen senttiä lukuun ottamatta Lappia, jossa on ollut poutaista", Laakso toteaa.

"Myös Lounais-Suomessa sateet ovat olleet vähäisiä ja vetisiä."

Lumisadealue on tällä hetkellä maan itäosassa, josta se liikkuu päivän mittaan etelään samalla heikentyen. Ajokeli on Ilmatieteen laitoksen ennusteen mukaan huono tai erittäin huono kello 15:een asti maan keski- ja itäosissa.

Päivän lämpötilat liikkuvat etelän muutamasta plusasteesta Lapin noin kymmeneen pakkasasteeseen.

Lähipäivien sää jatkuu meteorologi Laakson mukaan varsin talvisena. Vaikka runsaita lumisateita ei ole näköpiirissä, lämpötila pysyy pakkasen puolella koko maassa.