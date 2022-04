Onko talosi räystäillä komeita jääpuikkoja? – Ne saattavat kieliä ongelmasta, joka voi aiheuttaa rakennukseen mittavan remontin

Lämpövuoto on usein vanhojen rakennusten ongelma. Siitä saattaa koitua yllättäviä kustannuksia, sillä vuotavan katon kautta vedet ohjautuvat helposti rakenteisiin.

Jarkko Sirkiä

Jääpuikkoja syntyy keväisin auringon ansiosta. Harmia sen sijaan voi tulla, jos niitä syntyy katon läpi tulevan lämmön vuoksi.

Suuret jääpuikot räystäillä sydäntalvella tai pohjoisella seinustalla keväisin on syytä ottaa vakavasti. Mitä pitempiä puikot ovat, sitä suurempi on lämpövuoto talon sisätiloista. Tällöin jääpuikon pituus on suorassa yhteydessä myös lämmityslaskun suuruuteen.

Peruskorjaamisen ja rakentamisen kehittämiskeskus ry:n neuvontainsinööri Timo Jokela innostuu ammatillisessa mielessä aina, kun näkee suuria jääpuikkoja rakennusten katoilla. Hän näkee niiden synnyn seuraavasti.

”Erityisesti vanhemmissa taloissa yläpohjan eristeet ovat huonot. Ilma ullakkotilassa on lämpöasteilla. Katolle satanut lumi sulaa lämpimän katteen yläpinnalla ja valuu vetenä kohti räystäitä."

Lumi katon päällä eristää tehokkaasti, joten vesi valuu sen alla alaspäin kovillakin pakkasilla. Osa sulamisvedestä jäätyy lopulta puikoiksi räystäälle, mutta osa ei ehdi niin pitkälle. Jäätä alkaa kertyä vesikourusta ylöspäin ulkoseinän tasalle kohtaan, jossa lämpövuoto loppuu.

”Tällöin noin vajaa metri räystäästä alkaa varsin usein syntyä jäävalli”, Jokela summaa.

Jäämassa harmillisesti taivuttelee ja vie vesikouruja mennessään. Silti se on ongelmana vähäinen siihen verrattuna, jos katolle syntyy jääpadon taakse sulamisvesiallas.

”Vielä ei ole keksitty kattoa, joka kestäisi paineellista vettä. Peltikatteen läpi vesi menee saumoista. Huopakatto on tässä mielessä ehkä hieman kestävämpi, mutta ennen pitkää sulaminen ja jäätyminen aukaisevat vedelle reitin huovan saumoista.”

Ongelma korjaantuu vain yläpohjan eristystä ja tuuletusta parantamalla.

Helpointa lisäeristäminen on vanhojen talojen ullakoilla, joissa eriste – usein puru – on avoimena kerroksena vintin lattialla. Tällöin eristevahvuutta voidaan kasvattaa esimerkiksi lisäämällä purua tai puhallettavaa puukuitueristettä vanhan materiaalin päälle.

Useimmissa taloissa on kuitenkin vino sisäkatto ja pieni tuuletustila katteen alla. Tällöin paras ja nopein ratkaisu on eristäminen uretaanilevyillä asuintiloista päin. Samalla saa höyrynsulun, jos se puuttuu.

Kunnolla lämpövuodon saa kuriin vain perusteellisella kattoremontilla. Työ on viisasta ajoittaa siihen, kun kate joudutaan muutenkin uusimaan.

”Tällöin yläpohjan eristävyyttä kannattaa tehostaa ja tuuletusta lisätä yläpohjassa, jos se on suinkin mahdollista”, Jokela neuvoo.

Hänen mukaansa vasta 1980-luvulla eristettä alkoi olla yläpohjassa riittävästi.

”Silloin yläpohjassa alettiin vaatia eristettä 300 milliä, mutta valitettavasti vielä tuolloinkaan ei ymmärretty tiivistää höyrynsulkuja tarpeeksi hyvin. Erityisesti sähköputkien läpimenot jätettiin teippaamatta, mikä aiheuttaa lämpövuotoa.”

Jarmo Hankivaara

Siltojen alle syntyy usein upeita jääpuikkomuodostelmia.

Räystäille syntyy keväisin jääpuikkoja etelä- ja länsipuolelle myös auringon lämmöstä. Ne kannattaa katkoa turvallisuuden vuoksi, jos ihmisiä liikkuu räystäiden alla.

Jääpuikkoja näkee keväisin runsaasti myös siltojen alla ja kalliojyrkänteillä.

Ihanteellisissa oloissa jääpuikko kasvaa nopeasti alaspäin. Runsas vesi luo laihoja, tasapaksuja puikkoja, kun taas pieni määrä vettä ja kova pakkanen kasvattavat paksuutta voimakkaimmin.

Alkuvaiheessa jääpuikkoa peittää vain jääkuori, jonka alla ja kärjessä vesi on nestemäistä. Vähitellen puikko jäätyy ylhäältä päin umpeen. Kasvu loppuu, kun vesi ei ehdi enää jäätymättä kärkeen saakka.

Luonnossa nähdään tosinaan jäämuodostelmia, joissa vesi jostain syystä purkautuu paineella hitaasti ylöspäin ja jäätyy ylöspäin kasvavaksi, jääpuikon kaltaiseksi kimpaleeksi. Useimmiten tuloksena on luonnon eksoottinen taideteos, joka saa luonnossa liikkujat ymmälle.

Jarmo Hankivaara

Kallionjyrkänteiden jääpatoja ja -puikkoja kelpaa katsella keväisin.