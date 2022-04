Pukkaako pihallesi vielä kurtturuusua? Vieraslajin pitää pian olla hävitetty ja se koskee kaikkia maanomistajia – rannikolla on onnistuttu näillä keinoilla

Metsähallitus on saavuttanut hyviä tuloksia esimerkiksi Närpiön saariston Natura-alueella, jossa 164 löydetystä esiintymästä hävitetyksi on saatu 68.

Kurtturuusu leviää marjojen ja siementen kelluessa uusille alueille sekä lintujen levittämänä. Rannalle asetuttuaan kurtturuusu pystyy vaakajuurakkonsa avulla levittäytymään läpitunkemattomiksi tiheiköiksi. Levitessään kurtturuusu syrjäyttää alkuperäisen kasvillisuuden, hyönteisiä ja muita eläimiä.

1. kesäkuuta astuu Suomessa voimaan vieraslaji kurtturuusun kasvatuskielto, kun kolmen vuoden siirtymäaika loppuu.

Maanomistajien pitää siis hävittää kurtturuusu kiinteistöiltään kesäkuuhun mennessä.

Kielto koskee kaikkia maanomistajia mökkiläisistä kuntiin ja kaupunkeihin. Myös Metsähallitus on velvollinen poistamaan kurtturuusut hallinnoimiltaan kiinteistöiltä.

Metsähallitus kertoo tiedotteessa onnistuneensa torjumaan kurtturuusua Suomen rannikolla, esimerkiksi Saaristomerellä, Närpiön saaristossa ja Valassaarilla.

Kurtturuusun esiintymiä on löydetty tähän mennessä Rannikko-Life ja Inspect-hankkeissa yhteensä 685 paikassa 9 260 neliömetrin alalla.

Kurtturuusu on saatu hävitettyä kahden kesän aikana vuosina 2019 ja 2020 yhteensä 1 590 neliömetrin kokoiselta alalta.

Metsähallituksen mukaan hyviä tuloksia on saatu aikaan esimerkiksi Närpiön saariston Natura-alueella, jossa 164 löydetystä esiintymästä on torjuttu yhtä lukuun ottamatta kaikki, ja hävitetyksi on saatu 68 kappaletta 447 neliömetrin alalta.

Havaintoja kurtturuusuista tekevät Metsähallituksen henkilöstön lisäksi esimerkiksi retkeilijät.

Rannikko-Life- ja Inspect-hankkeissa torjuntaa on tehty yhdeksällä Natura-alueella: Lemmenlaakson lehdossa Järvenpäässä, Uudenkaupungin saaristossa, Preiviikinlahdella Porissa, Saaristomerellä, Örön saarella, Merenkurkun saaristossa, Kristiinankaupungin saaristossa, Närpiön saaristossa ja Perämeren saarilla, tiedotteessa kerrotaan.

Metsähallituksen käyttämät menetelmät riippuvat kasvin paikasta ja sääoloista.

Kurtturuusu ei kuulu Suomen lajistoon, vaan se on vieraslaji, joka syrjäyttää luontaisen kasvillisuuden.

Kurtturuusu luokiteltiin vuonna 2019 valtioneuvoston asetuksella kansallisesti haitalliseksi vieraslajiksi ja lisättiin haitallisten vieraslajien luetteloon.

“Kurtturuusukasvustoja torjutaan, jotta kasvin leviäminen yhä uusille alueille saataisiin estettyä. Näin turvataan uhanalaisten lajien elintilaa ja estetään niiden häviäminen”, kertoo Metsähallituksen suunnittelija Roosa Hautala tiedotteessa.

