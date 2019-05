Tuontikalojen ahdinko kasvaa – WWF suosittelee suosimaan kotimaista kalaa

Hanna Linnove

Suurin osa suomalaisten ostamasta kalasta on tuotu muualta. Ulkomaisen kalan osalta kestävästä pyynnistä kertoo MSC-sertifikaatti ja kasvatuksesta ASC-sertifikaatti.

Ympäristöjärjestö WWF:n päivitetyn Kalaoppaan mukaan useiden tuontikalojen ja -äyriäisten tilanne on heikentynyt ylikalastuksen jatkuessa. Taantuneita ovat esimerkiksi kolja, turska, makrilli ja pohjankatkarapu.

Kalojen määrä maailman merissä on puolittunut ihmissukupolven aikana. Noin kolmannes maailman kalakannoista on ylikalastettuja.

Sen sijaan kotimaisten kalojen suositukset ja värikoodit eivät juuri muuttuneet. WWF suosittelee ostamaan kotimaisia, kestävästi pyydettyjä kaloja.

Järjestön mukaan Suomessa on tehty työtä kalastuksen ja kalavalikoimien vastuullisuuden parantamiseksi, eikä kauppojen valikoimista juuri löydy punaisen listan lajeja.

WWF:n suojeluasiantuntija Olli Sivonen suosittelee erityisesti särkikalojen syömistä: ”Särkikalojen ravintoarvo on hyvä, ne ovat lähiruokaa eikä niihin ei kohdistu suurta pyyntipainetta. Viime vuosina särkikalat ovat löytäneet tiensä esimerkiksi koulu- ja lounasravintoloihin, ja niiden elintarvikekäyttöä tulee edistää edelleen. Särkikalojen pyytäminen voisi tarjota myös kalastajille tärkeitä lisätuloja.”

Suurin osa suomalaisten ostamasta kalasta on tuotu muualta. Ulkomaista kalaa ostaessa WWF suosittelee suosimaan MSC ja ASC -ympäristömerkittyjä tuotteita. Ne takaavat, että kala on pyydetty tai kasvatettu ekologisesti kestävällä tavalla.

"Sertifioitujen kala- ja äyriäistuotteiden määrä Suomen markkinoilla on kasvanut tasaisesti, mutta erityisesti suosituimpien tuontikalojen, kasvatetun lohen ja tonnikalojen, sertifioitujen vaihtoehtojen osuus on edelleen todella pieni. Tässä meillä on Suomessa kehitettävää”, sanoo Sivonen.