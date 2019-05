Sitra laati keinolistan hiilijalanjäljen pienentämiseksi – sopiiko sinulle vähentää lihansyöntiä, autoilua tai vuokrata huone matkailijoille?

Juho Leskinen

Yksityisautoilu painaa suomalaisten hiilijalanjäljessä. Sen sijaan lentämisen vaikutus on keskimäärin vähäinen, mutta yksilötasolla sillä voi olla suurikin merkitys.

Suomalaiset voivat keskimäärin kaikkein tehokkaimmin vähentää hiilijalanjälkeään siirtymällä vapaa-ajan autoilusta julkiseen liikenteeseen ja luopumalla ruokavaliossaan eläinperäisistä tuotteista.

Suomen itsenäisyyden juhlarahasto Sitra on laatinut kansainvälisellä yhteistyöllä 1,5 asteen elämäntavat -raportin, josta käy ilmi, että suomalaisten vuotuinen hiilijalanjälki, 10 400 kiloa hiilidioksidiekvivalentteina (kgCO2e/v), on kestämättömän suuri. Esimerkiksi japanilaisten ja kiinalaisten hiilijalanjälki on huomattavasti pienempi, joskin heilläkin on runsaasti karsittavaa.

Suomessa henkeä kohti lasketun hiilijalanjäljen pitää vähentyä jopa 93 prosenttia vuoteen 2050 mennessä, jos mielimme päästä Pariisin ilmastosopimuksen päästörajoihin.

Sitran Kestävä arki -projektin johtaja Markus Terho painottaa, ettei raportin tarkoituksena ollut tehdä kieltolistaa, vaan keinolista, josta jokainen voi poimia itselleen sopivimmat tavat pienentää ilmastokuormitustaan. Osviittaa oman hiilijalanjälkensä karsimiseen saa Sitran Elämäntapatestistä.

Terhon mukaan poliitikkojen ja yritysmaailman tehtäväksi jää mahdollistaa arjen kestävät valinnat. Sitrassa uskotaan, että 1,5 asteen maailma avaa runsaasti uusia liiketoimintamahdollisuuksia ja luo työpaikkoja.

Keskimäärin tehokkaimmat toimenpiteet suomalaisten hiilijalanjäljen (10 400 kgCO2e/v) pienentämiseksi:

1. Vapaa-ajan autoilun vaihtaminen joukkoliikenteeseen (-1560 )

2. Vegaaniruokavalio (-1120)

3. Sähköauto (-1060)

4. Kasvisruokavalio, jossa syödään maitoa ja munia (-900)

5. Hybridiauto (-810)

6. Uusiutuvaan energiaan perustuva lämmitys (-790)

7. Ajoneuvojen polttoainetehokkuuden parantaminen (-700)

8. Lämpöpumpun käyttö lämmityksessä (-610)

9. Rakennusten energiatehokkuuden parantaminen (-580)

10. Tuulisähkö (-560)

11. Vierashuoneen vuokraaminen matkailijoille noin puoleksi vuodeksi (-540)

Taulukossa ei ole huomioitu toimenpiteiden päällekkäisvaikutuksia.

Lue lisää: Sitra: Suomalaisten elintapojen ja ilmastotavoitteiden kuilu on valtava – hiilijalanjälkeä pitäisi painaa 93 prosenttia