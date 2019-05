Oletko törmännyt marunatuoksukkiin? Tutkijat kaipaavat havaintoja allergisoivasta vieraslajista

Juha Jantunen

Lähikuva marunatuoksukista.

Siitepölytutkijat toivovat yleisöltä havaintoja voimakkaasti allergisoivasta marunatuoksukista.

Etelä-Suomeen levinnyt vieraslaji viihtyy erityisesti lintujen ruokintapaikoilla, puutarhoissa ja joutomailla. Kasvia ei tule hävittää, sillä tutkimuksella halutaan selvittää, ehtiikö laji tuottaa Suomessa kypsiä siemeniä.

Marunatuoksukki (Ambrosia artemisiifolia) on Pohjois-Amerikasta kotoisin oleva, vahvasti allergisoiva kasvi. Se on pujon sukulainen muistuttaen sitä ulkonäöltään. Helpoiten marunatuoksukki on tunnistettavissa heinä–lokakuussa.

"Yksivuotinen marunatuoksukki ei nykytiedon mukaan ehdi lisääntyä Suomen kesän aikana. Ilmastonmuutoksen myötä tilanne voi kuitenkin muuttua. Marunatuoksukin esiintymistä Suomessa tulee tarkkailla. Jos kasvi alkaa meillä lisääntyä, torjuntatoimet on aloitettava", sanoo projektitutkija Maria Louna-Korteniemi Turun yliopistosta.

Marunatuoksukin siitepölyä kantautui Suomeen runsaasti kaukokulkeumana Euroopasta syyskuussa 2018, ja useat pujoallergikot saivat siitä oireita. Kasvi on jo vakiintunut muun muassa Etelä-Ruotsiin.

Marunatuoksukin siemeniä joutuu luontoon erityisesti linnuille tarkoitettujen siemenseosten joukossa, mutta myös puutarhakasvien siementen mukana.

Havainnot marunatuoksukista voi ilmoittaa Turun yliopiston siitepölytiedotukseen, joka seuraa esiintymien kehitystä. Ilmoituksessa tulee kertoa löytöpaikka (esimerkiksi katuosoite ja sanalliset tiedot tai GPS-koordinaatit), kasvien lukumäärä ja löytäjän yhteystiedot. Lajinmäärityksen varmistamiseksi ilmoitukseen on hyvä liittää mukaan kuva, mikäli se on mahdollista.

Havainnot voi ilmoittaa sähköpostitse: siitepolytiedotus@utu.fi ja puhelimitse 050 345 2398

Pujon sukuinen marunatuoksukki allergisoi voimakkaasti.