Sysmässä pyörii pääskylive – luvassa kuoriutumista ja lentoharjoituksia

Pääskyliven kautta on mahdollista seurata tervapääskypesueen arkea.

Hannakaisa Holmi

Tervapääsky on kirskulintujen lahkoon kuuluva kiitäjä, jonka erityisyys on huomattavan hyvä lentotaito.

Sysmäläisen luomuviljelijän Markku Nikin pihapiiriin odotetaan joka kevät tuttuja tervapääskyjä. Tänä vuonna Nikki tuumi, että lintujen elämä voisi olla muillekin rauhoittavaa seurattavaa.

Pääskylive-palvelusta voi seurata tervapääskypariskunnan pesintää ja poikueen kehitystä läpi kesän.

Nikin mukaan sama tervapääsky-yhdyskunta on asustanut pihapiirissä jo 1960-luvulta lähtien. Noin parikymmentä lintuparia pesii talon kattotuolien välissä vuosittain.

"Linnut elävät siellä ikään kuin rivitalossa, kattotuolit ovat vierekkäin ja jokainen lintu lentää omasta välistä sisälle", Nikki kertoo.

Tänä keväänä yhteen pesintäpaikoista päätettiin asentaa kamera. Asennus ei aiheuttanut linnuille häiriötä, sillä se tehtiin ennen kuin linnut palasivat muuttomatkaltaan.

"Nyt jännitämme toimiiko tekniikka. Pesintä on jo käynnissä, joten sinne ei enää voi enää mennä."

Pääskyliveä on seurattu nyt viikon ajan. Mitä livestä voi nähdä?

"Siellä on tervapääskypariskunta, joka hautoo munia vuorotelleen. Noin tunnin välein ne vaihtavat vuoroa ja toinen lähtee saalistamaan", Nikki selittää.

Noin viikon–puolentoista päästä on odotettavissa yksi pääskyliven kohokohdista: poikasten kuoriutuminen.

Tervapääskyt ovat pitkäikäisiä lintuja, jotka saattavat elää jopa 20 vuotta. Pitkäikäisyyden takia ne munivat vain vähän munia, joten pääskyliveen odotetaan näkyville yhdestä kolmeen poikasta.

"Kuoriutumisen jälkeen poikanen viettää pesässä noin 40 vuorokautta, jonka jälkeen on luvassa lentoharjoituksia", Nikki kertoo.

"Olettaisin, että ne palaavat vielä pesäpaikalle lentoharjoituksia tehdessään ja lentotekniikkaa opetellessaan."

Tervapääsky ei ole oikeastaan pääsky vaan kirskulintujen lahkoon kuuluva kiitäjä. Linnun erikoisuus on huomattavan hyvä lentotaito. Tervapääsky ei pesästä lähdön jälkeen laskeudu lainkaan ennen kuin se on kasvanut aikuiseksi ja on valmis pesimään itse.

Talvella tervapääskyt lentävät jopa Afrikkaan asti. Seuraavana kesänä samat pääskyt löytävät kuitenkin taas tiensä Sysmään.

"Emot palaavat tänne niin pitkään kuin ovat hengissä, sillä ne ovat tottuneet pesimään tänne".

Seuraa pääskyliveä täältä.