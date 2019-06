Sosiaalinen media ja valistus edesauttavat löytöeläinten kotiinpaluuta – karanneita ja hylättyjä lemmikkejä joutuu löytöeläintaloihin aiempaa vähemmän

Antti Raatikainen

Löytöeläintaloihin päätyvistä löytökissoista lähes joka viides päätyi lopetettavaksi, kun koirista vain noin 0,7 prosenttia jouduttiin lopettamaan. Arkistokuva

Suomen Eläinsuojeluyhdistysten liiton (SEY) toteuttaman tuoreen tutkimuksen mukaan löytöeläinten eli kadonneiden ja hylättyjen lemmikkieläinten määrä kunnallisissa löytöeläintaloissa on laskenut verrattuna yhdentoista vuoden takaisin lukuihin.

Myös entistä suurempi osa eläimistä päätyy takaisin alkuperäiselle omistajalleen. Tähän on todennäköisesti vaikuttanut aktiivinen valistustyö sekä sosiaalisen median mahdollistama nopea tiedonkulku.

Apua tarvitsevien kissojen kokonaismäärä on kuitenkin keskimäärin kasvanut, mihin vaikuttaa villiintyneiden kissapopulaatioiden määrän lisääntyminen. Myös lemmikkieläinten huostaanottojen määrä on kasvussa. Löytökissoista joka viides päätyi lopetettavaksi.

SEY toteutti kevään aikana kyselytutkimuksen kaikille Suomen löytöeläintaloille, jotka toteuttavat eläinsuojelulain 15 pykälän mukaista löytöeläintoimintaa. Kyselyssä tiedusteltiin vuoden 2018 löytöeläintietoja.

Löytöeläimistä selvästi suurin osa oli kissoja, joita päätyi kyselyyn vastanneisiin löytöeläintaloihin lähes 6 500. Koiria löytöeläinpaikkoihin päätyi noin 3 600 ja muita eläimiä 341. Tulokset kattavat 84 prosenttia Suomen kunnista.

SEY toteutti vastaavan kyselyn vuoden 2007 tiedoista. Tuolloin kissoja päätyi kyselyyn vastanneille löytöeläintaloille noin 6 800, koiria 4 850 ja muita eläimiä 309. Tulokset kattoivat 70 prosenttia Suomen kunnista.

Löytöeläimistä entistä suurempi osa päätyy takaisin alkuperäiselle omistajalleen. Koirista yli 90 prosenttia haettiin takaisin kotiin, kun taas kissoista hieman yli neljännes ja muista lemmikkieläimistä viidennes palautui alkuperäiselle omistajalle. Edellisen tutkimuksen mukaan vastaavat luvut koirilla olivat 84 prosenttia, kissoilla 11 prosenttia ja muilla eläimillä 13 prosenttia.

"Erityisesti kissojen kohdalla voidaan puhua merkittävästä kasvusta kotiin palautuneiden eläinten osuudessa. Vaikka osuus on koiriin verrattuna edelleen pieni, on muutos joka kymmenennestä kotiin palanneesta joka neljänteen osoitus siitä, että valistustyö ja kampanjointi on tuottanut tulosta. Samalla tulos kertoo myös edelleen siitä valtavasta erosta, joka koiran ja kissan arvostuksessa on Suomessa. Tästä kertoo myös se, että löytökissoista lähes joka viides päätyi lopetettavaksi, kun koirista vain noin 0,7 prosenttia jouduttiin lopettamaan", sanoo SEYn toiminnanjohtaja, eläinlääkäri Kati Pulli.