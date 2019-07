Raumalainen: Kalastaja toivoo kaupungin hakevan häätölupaa merimetsoille – teki kuntalaisaloitteen verkkoon

"Merimetsoilla on ilman muuta paikkansa luonnossa. Kyse on vain siitä, missä ja paljonko", pohtii kalastaja paikallislehti Raumalaisen haastattelussa.

Ville-Petteri Määttä

Saari merimetsojen jäljiltä lounaisrannikolla. Kuva ei liity jutun tapaukseen.

Raumalla on tehty kuntalaisaloite merimetsojen häätämiseksi kaupungin edustan saarista.

Aloitteen laatinut raumalainen ammattikalastaja Jarno Aaltonen kertoo keskiviikkona julkaistussa Raumalaisen haastattelussa olleensa merimetsojen kanssa samoilla vesillä jo pitkään.

"Kaupunki saarten omistajana voi hakea häätölupaa, ja niin sen ehdottomasti pitäisi tehdä. Merimetsoilla on ilman muuta paikkansa luonnossa. Kyse on vain siitä, missä ja paljonko. 200 lintua on ihan eri kuin 2 000", Aaltonen kertoo Raumalaiselle.

Kuntalaisaloitteen mukaan merimetsot vaikuttavat haitallisesti myös pesimäsaarten läheiseen lajiston monimuotoisuuteen.

"Kalojen vähenemisen lisäksi meriekosysteemille merkitykselliset rakkohauru ja meriajokas vähenevät, kun taas rihmaiset levät runsastuvat", aloitteessa sanotaan.

Raumalaisen mukaan Rauman lähisaarissa on jo yli 2 000 merimetson pesää, mikä tarkoittaa noin 6 000 lintua. Suurimmat yhdyskunnat ovat Järviluodoissa ja Hansklopissa.

Kuntalaisaloite oli kerännyt perjantai-iltapäivään mennessä noin 580 allekirjoitusta.

