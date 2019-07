Me Naiset: Perunan hiilijalanjälki on pienempi kuin pastan ja riisin, eikä se lihota yhtä paljon

Lari Lievonen

Vuoden perunat saa noin viidellä kympillä.

Yhdysvalloista tulee usein tutkimuksia, joiden mukaan perunan syöminen on yhteydessä lihomiseen. Susanna Raulio Terveyden ja hyvinvoinnin laitokselta kertoo Me Naisille, että tutkimuksia on osittain tulkittu virheellisesti.

"Amerikassa perunaa ei juurikaan käytetä sellaisenaan, vaan siellä syödään ranskalaisia. Niissä on paljon rasvaa, joten lihottavuus liittyy perunan käyttötapaan".

Keitetty peruna peittoaa helposti energiatiheydeltään muut hiilihydraattilisäkkeet, kuten keitetyn riisin ja pastan, Me Naisten verkkosivulla kerrotaan. Energiatiheys kertoo, paljonko ruoka-aineet sisältävät ravintoaineita energiayksikköä kohti. Perunasta saa siis enemmän ravintoaineita ja vähemmän energiaa kuin riisistä tai pastasta, joten on turha väittää sen lihottavan.

"Monet ihmiset tuntuvat vähän pelkäävän hiilihydraatteja. Tarvitsemme ruokavalioomme kuitenkin hyviä hiilareita, siis sellaisia, joissa on ravintoaineet tallella", Raulio kertoo lehdelle.

Lisäksi yhdessä isossa perunassa on vähemmän energiaa kuin samassa määrässä riisi tai pastaa. 100 grammaa perunaa sisältää noin 80 kilokaloria, vastaava annos keitettyä riisi noin 140 kcal ja pastaa noin 100 kcal, Me Naisissa mainitaan.

Peruna on ollut tärkeä ravintokasvi Suomessa pari sataa vuotta, ja edelleen se on suomalaismiehille merkittävä C-vitamiinin lähde – miehille siksi, että he eivät syö kasviksia ja hedelmiä yhtä paljon kuin naiset. Naiset siis saavat C-vitamiininsa perunan lisäksi myös muista lähteistä, Me Naiset muistuttaa.

Peruna sisältää myös folaattia, joka on niitä harvoja vitamiineja, joista meillä on pulaa. Lisäksi perunoista kertyy kalium- ja magnesiumtäydennystä.

Perunan sisältämällä proteiinilla on merkitystä varsinkin kasvissyöjille. Peruna sopii lähes kaikille, esimerkiksi keliaakikoille, eikä se yleensä aiheuta allergioita, huomauttaa Me Naiset verkkosivullaan.

Kasvinviljelyasiamies Antti Lavonen MTK:sta listaa perunan hyviin ominaisuuksiin myös ympäristöystävällisyyden ja edullisuuden.

"Yhden suomalaisen vuoden perunoiden tuottamiseen tarvitaan vain 20 metriä perunapenkkiä. Kasvin vesi- ja hiilijalanjälki ovat pienet. Erityisesti riisiin verrattuna kasteluveden hyötysuhde on hyvä. Pieni hiilijalanjälki kertoo, että tuotettu sato suhteessa käytettyyn energiaan on suuri", asiamies kertoo Me Naisille.

Riisin hiilijalanjälki on eri tutkimusten mukaan 2,5–6 kg CO2 ekv/kg, kun taas perunan on alle 0,4 kg CO2 ekv/kg.

Lavosen kertoo Me Naisille, että keskivertosuomalainen syö 50–60 kiloa perunoita vuodessa, ja perunakilon hinnaksi tulee keskimäärin euro. Vuoden perunat saa siis noin viidellä kympillä.

Me Naisten alkuperäinen artikkeli