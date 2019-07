Suomen aluevesien pohjalla lepää yli tuhat hylkyä, joiden muodostamaa ympäristöriskiä selvitetään

Roni Rekomaa

Hylkyjen öljynvuotoriski ei koske vain Suomea, vaan kaikkia Itämeren alueen valtioita.

Suomessa aletaan selvittää aluevesissä olevien alusten hylkyjen muodostamaa ympäristöriskiä, Suomen ympäristökeskus (Syke) kertoo. Hylyt saattavat pilata ympäristöä, jos niissä oleva öljy pääsee ruostuvien tankkien läpi mereen.

Syken mukaan aluevesillä on arvioilta jopa 1 300 hylkyä, joissa suuressa osassa on jäljellä öljyä. Syken johtamassa hankkeessa kartoitetaan niin sanottuja korkean riskin hylkyjä, jotka ovat ruostumassa puhki tai sijaitsevat lähellä herkkiä luontokohteita.

Öljynpoiston ohella selvitetään, kuinka paljon hylyissä on muita meriluonnolle vaarallisia aineita, kuten elohopeaa.

"Hankkeen päätyttyä viranomaisilla on parempi näkemys siitä, miten aluevesillämme sijaitsevien hylkykohteiden tilaa tulisi seurata. Tämä saattaa edellyttää niiden jatkuvaa tarkkailua sekä riskianalyysityötä, jotta rajalliset resurssit kohdennetaan oikein", Syken kehittämispäällikkö Jorma Rytkönen sanoo tiedotteessa.

Syken mukaan selvitystyön yhteydessä myös tiivistetään viranomaisyhteistyötä Itämerellä, sillä hylkyjä on jokaisen Itämeren valtion alueella. Hylkyjen öljynvuotoriski koskeekin kaikkia Itämeren alueen valtioita.

Selvitystyö on osa ympäristöministeriön suojeluohjelmia. Ministeriön mukaan öljynpoiston on määrä alkaa ensi vuonna, kun riskikartoitus on tehty.