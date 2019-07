Märkä, kuiva, kierrätettävä vai vaarallinen? 18 000 sakottajaa ja sadat sovellukset ajavat kiinalaisia kohti oikeaa roskapönttöä

Shanghaissa kotitalouksien jätteet on pitänyt lajitella heinäkuun alusta lähtien.

Kari Salonen

Kiina haluaa myös pienempiä kaupunkeja mukaan kotitalouksien jätteiden lajitteluun.

Uudet jätteiden käsittelysäännöt aiheuttavat päänvaivaa Shanghaissa Kiinassa, kertoo hongkongilainen South China Morning Post.

Heinäkuun alusta lähtien kotitalouksien jätteet on pitänyt lajitella neljään kategoriaan, jotka ovat märkä, kuiva, kierrätettävä ja vaarallinen.

Brittilehti Guardianin mukaan säännöt eivät kuitenkaan ole selvät. Esimerkiksi kananluut menevät märkiin jätteisiin, sianluut kuiviin. Älypuhelimen akku on vaarallista jätettä, mutta tyhjät paristot kuivaa.

Roskat pitää viedä astiaan tiettyyn aikaan. Toimitusta valvovat vapaaehtoistyöntekijät.

23 miljoonan asukkaan kaupungissa ensimmäisen viikon aikana 17 800 virkamiestä jakoi 190 sakkoa huolimattomille lajittelijoille. Kansalaiselle sakko oli 200 yuania eli noin 26 euroa, yrityksille korkeampi.

Avuksi ovat rientäneet pienet yritykset. WeChatiin on ilmaantunut 280 jätteeseen liittyvää sovellusta. Applen sovelluskaupassa niitä on 130.

Alipayn edustajan mukaan yli 60 sovelluksen kehittäjää on lähtenyt tarjoamaan ohjelmia Alipayn alustalla. Kolmen ensimmäisen päivän aikana ne keräsivät yli miljoona uutta käyttäjää.

Millaisia uudet sovellukset ovat? Osa valistaa, mihin laariin omat jätteet pitää laittaa, esimerkiksi kuvan perusteella. Osalla voi tilata jätteidenkäsittelijän hakemaan roskansa, South China Morning Post kertoo.

"Jätteiden kerääjämme voivat kerätä helposti 10 000 yuanin (eli noin 1 295 euron) kuukausitulot", kertoo kierrätettäviin jätteisiin erikoistunut XHG Recycling.

Kiinan "virallisen" englanninkielisen lehden China Dailyn mukaan Kiina on rohkaissut kansalaisiaan lajittelemaan jätteensä vapaaehtoisesti 2000-luvun alusta asti. Muun muassa Peking, Guangzhou, Shenzen ja Hangzhou ovat uudistaneet jätteiden lajitteluaan.

Kiinan jätteiden kierrätysaste on Guardianin mukaan alle 20 prosenttia eli alueen alimpia.

Nyt mukaan jätteiden lajitteluun halutaan myös suurkaupunkeja pienemmät kaupungit.

46 kaupunkia on mukana ohjelmassa, jonka on määrä luoda järjestelmä kotitalouksien jätteiden lajitteluun ja käsittelyyn vuoteen 2020 mennessä. Tavoitteena on nostaa kierrätysaste 35 prosenttiin.

Vuonna 2025 tarkoituksena on käynnistää kaupunkien jätteiden lajittelu maanlaajuisesti.

Lue lisää: South China Morning Post: Stumped by the new recycling rules in Shanghai? There’s hundreds of apps for that

The Guardian: 'A sort of eco-dictatorship': Shanghai grapples with strict new recycling laws

China Daily: The era of compulsory garbage sorting begins