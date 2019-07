Ympäristö

Lukijalta: Jo yksikin leikkaamaton ja valvomaton kissa voi paisua isoksi populaatioksi – Suomessa on tuhansia populaatiokissoja Ympäristö Minna Hölttä Jos vapaana liikkuva kissa tappaa rauhoitetun eläimen, omistaja vastuussa on kissansa toiminnasta.

Kari Salonen

Kissoista on huolehdittava niin, että niillä on turvallinen ja sovelias ympäristö. Jos kissa pääsee lisääntymään salaa, pentujen kohtalo on usein kova.

Kissojen vapaa ulkoilu herättää paljon tunteita. Näissä keskusteluissa on syytä ottaa huomioon muutama lain määrittelemä seikka. Eläinsuojelulaissa omistajalta edellytetään eläimestä huolehtimista siten, että eläimellä on turvallinen ja sille sopiva ympäristö. Eläimen on myös saatava riittävästi sille sopivaa ravintoa, juotavaa ja muuta sen tarvitsemaa hoitoa. Eläimen hyvinvointi on tarkastettava riittävän usein. Vaikka lakia tulkitaan monella tapaa, on selvää, että myös vapaana ulkoilevan kissan kunnosta, turvallisuudesta ja hyvinvoinnista on huolehdittava. Oma piha-alue voi olla kissalle turvallinen ympäristö. Jos kissa ei ole pihassa pysyväistä sorttia tai piha-alueella kulkee paljon petoeläimiä, voi miettiä, onko ulkoilu kissalle turvallista ilman esimerkiksi ulkoilu­tarhaa. Maaseudulla vapaana ulkoilevat kissat huolehtivat toki esimerkiksi hiirikannasta, mutta myös hiirikissan hyvinvoinnista ja turvallisuudesta on huolehdittava lain edellyttämällä tavalla. Toistuvat kiimat ja raskaudet eivät sinällään edistä kissan hyvinvointia, tautiriskistä puhumattakaan. Jos pentueita syntyy, myös kaikki syntyneet pennut ovat oikeutettuja turvalliseen ja ympäristöön sekä hyvään ja riittävään hoitoon. Myös luonnonsuojelulakia on noudatettava. Lain mukaan kaikki linnut ovat rauhoitettuja pesimäaikaan. Jos vapaana liikkuva kissa tappaa rauhoitetun eläimen, omistaja vastuussa on kissansa toiminnasta. Luvattomasta tappamisesta rangaistuksena on lajin korvausarvon valtiolle maksaminen, joissakin tapauksissa myös sakko. Eläinsuojelullisesti ehdottomasti suurin kissaongelma syntyy tällä hetkellä tuhansista populaatiokissoista, jota kukaan ei tunnusta omakseen. Populaatiokissojen alkuperä on usein esimerkiksi leikkaamaton ja valvomaton kotikissa. Kissa voi tehdä vuodessa useammankin pentueen, ja kissanpentu voi tulla sukukypsäksi jo muutaman kuukauden ikäisenä. Yksikin valvomaton pentue tai karannut kissa voi tarkoittaa isoa populaatiota jo parin vuoden aikana. Tämä on tuhoisaa paitsi kissoille itselleen myös ympäröivälle luonnolle. Tällaisten ongelmien synty olisi hyvin yksinkertaisesti estettävissä – huolehtimalla kissoista siten, kuin laissa edellytetään. Minna Hölttä SEY:n eläinsuojeluneuvoja Valkeakoski Lue kaikki mielipidekirjoitukset Aiheet SEY kissa luonnonsuojelu populaatiokissa