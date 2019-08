Rautalampi-järven kalakuolemien syy pysyy mysteerinä maanantaihin – Kunnajohtajan mukaan järvessä uimista pitää toistaiseksi välttää

Pekka Sakki

Omasta rannasta löytyneet kuolleet kalat pitäisi haudata maahan.

Rautalampi-järven kalakuolemien syy ei ole vielä selvinnyt, ja tutkimustuloksia saadaan odottaa maanantaihin. Rautalampi-järvessä Pohjois-Savossa on havaittu mahdollisesti jopa kymmeniä tuhansia kalakuolemia torstain ja perjantain aikana. Ensimmäiset havainnot kuolleista kaloista tehtiin keskiviikkoiltana.

Rautalammin kunnanjohtaja Anu Sepponen kertoo STT:lle, että tällä hetkellä vaikuttaisi siltä, että kalat eivät kuolleet ainakaan hapenpuutteeseen tai sairauteen.

Järven läheisyydessä on Sepposen mukaan teollisuutta, mutta ei isoja tuotantolaitoksia.

"Varmasti kaikenlaisia epäilyksiä velloo, mutta en kyllä lähtisi mitään vahvistamaan."

Vedestä ja kaloista on otettu näytteet, jotka on lähetetty Pohjois-Savon ely-keskukseen. Tulokset varmistuvat maanantaina, jolloin myös tutkijoita on Sepposen mukaan tulossa paikan päälle.

Sepponen painottaa, että järvessä uimista pitää välttää, eikä järven kaloja saa syödä tai syöttää kotieläimille.

Kunta on tuonut kuolleille kaloille keräyspisteen, mutta Sepposen mukaan suositeltavin tapa on haudata omasta rannasta löytyneet kalat maahan.

"Ei mitään syytä paniikkiin, mutta tietysti ikävä tapaus keskellä kesää."