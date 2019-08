Katso video: Vapaaehtoiset ruokkivat pesästä pudonneita tervapääskyjä tunnin välein Korkeasaaressa

Annika Sorjonen / Korkeasaari Zoo

Pesästä pudonnut tervapääskyn poikanen tarvitsee aina apua. Kerran ilmaan noustuaan se voi lentää kaksikin vuotta keskeytyksettä.

Korkeasaaren Villieläinsairaalassa sirkuttaa tällä hetkellä noin neljäkymmentä tervapääskyn poikasta, eläintarhan tiedote kertoo. Tilanne on poikkeuksellinen, sillä tavallisesti koko kesän aikana hoitoon tulee vain parikymmentä tervapääskyä.

Tänä kesänä hoitoon on tuotu jo 117 tervapääskyä. Kaupungeissa tervapääskyt pesivät tyypillisesti kattorakenteisiin, jotka kuumenevat auringon porottaessa, jolloin poikaset pyrkivät pois pesästä eivätkä maahan pudottuaan selviydy ilman ihmisen apua.

Suurin osa pääskypotilaista tuotiin hoitoon hellejakson aikana.

Pääskynpoikaset ruokitaan päivisin noin tunnin välein raa’asta jauhelihasta, kananmunasta, jauhomadoista ja vitamiineista tehdyillä puuropalleroilla. Koska työ on aikaa vievää ja Villieläinsairaalassa on paljon muitakin potilaita, avuksi on saatu kaksikymmentä vapaaehtoista.

Vapaaehtoiset ovat muun muassa alan opiskelijoita ja Helsingin seudun lintutieteellisen yhdistyksen Tringan kautta löydettyjä lintuharrastajia. Vapaaehtoiset työskentelevät neljän tunnin vuoroissa aamuseitsemästä iltakahdeksaan.

”Tämä on mukavaa ja palkitsevaa työtä”, sanoo biologian opiskelija Tuomas Sahlberg, joka on jo toista kesää vapaaehtoisena tervapääskynhoitajana.

”Näytän uusille vapaaehtoisille oikean tekniikan poikasten ruokintaan. Se vaatii aina hieman harjoittelua, kun poikasen nokka on niin pieni ja heiveröinen. Jokainen poikanen asuu omassa pahvilaatikossaan, jonka päälle merkitsemme potilastiedot."

"Meillä on myös ensiapuosasto, jossa on enemmän huomiota tarvitsevia pieniä ja loukkaantuneita potilaita. Suurin osa poikasista alkaa onneksi olla jo isompia, mutta hommaa riittää vielä ainakin ensi viikoksi.”

Tervapääskyjä vapautetaan Villieläinsairaalan pihasta nyt päivittäin. Poikanen on valmis aloittamaan itsenäisen elämän, kun sen siiven mitta on noin 16 senttiä ja lintu on sopivan painoinen. Vapautettavat poikaset ovat pääasiassa yli 40 gramman painoisia.

Usein poikasen käytöksestä huomaa, kun se on valmis itse lentämään. Poikaset rengastetaan ennen vapauttamista, jotta niiden vaiheista voidaan saada tietoa. Kun nuori tervapääsky pääsee ensi kerran siivilleen, se voi lentää kaksikin vuotta keskeytyksettä.

Korkeasaaren Villieläinsairaala on Suomen suurin luonnonvaraisten loukkaantuneiden ja orpoja eläinten hoitola. Vuodessa potilaita tuodaan hoitoon noin tuhat.

Tervapääskyjen osalta myös viime vuosi oli poikkeuksellisen vilkas pitkän hellejakson vuoksi. Tuolloin hoitoon tuotiin 148 tervapääskyä.