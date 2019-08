Yhdysvaltalaistutkimus: Ilmastoskeptikot saavat mediassa huomiota tutkijoita enemmän

Kari Salonen

Tutkimuksessa vertailtiin 386 ilmastotutkijan ja 386 ilmastoskeptikon digitaalista jalanjälkeä noin 200 000 tiedejulkaisussa ja noin 100 000 englanninkielisessä digitaalisen tai painetun median ilmastonmuutosta käsittelevässä artikkelissa.

Tuoreen yhdysvaltalaistutkimuksen mukaan ihmiset, jotka eivät usko ilmastonmuutokseen, ovat saaneet 2000-luvulla johtavia ilmastotutkijoita enemmän kansainvälistä mediahuomiota.

Tutkimuksen mukaan ihmiset, jotka eivät usko ilmastonmuutokseen, ovat saaneet lähes 50 prosenttia enemmän mediahuomiota kuin arvostetut ilmastotutkijat. Tutkijat arvioivatkin, että ilmastonmuutoksen kieltäjät ovat saavuttaneet jalansijaa sekä poliitikkojen että tiedeyhteisön keskuudessa.

Ilmastotutkijoita enemmän mediahuomiota ilmastonmuutoksen kieltäjille herui myös niin sanotuissa laatulehdissä, kuten The New York Timesissä, The Guardianissa ja The Wall Street Journal. Tosin näissä lehdissä ilmastoskeptikkojen saama huomio oli noin prosentin ilmastotutkijoiden saamaa huomiota suurempi.

Mediahuomiota käsittelevä tutkimus on julkaistu Nature Communications -tiedejulkaisussa.