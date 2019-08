Teemakuukausi kannustaa katsomaan omaan roskakoriin – "Monet tuotteet suunnitellaan käytännössä suoraan roskakoriin"

Markku Vuorikari

Teemakuukauden aikana zero wastesta kiinnostuneita kannustetaan haastamaan itsensä ja kokeilemaan, miten oman kotitalouden jätemäärää voisi vähentää.

Toista kertaa Suomessa järjestettävä zero waste -syyskuu kannustaa jokaista tarkastelemaan kriittisesti tuottamaansa roskamäärää, kertoo Zero Waste Finland ry tiedotteessaan.

Myös nollahukaksi kutsuttu zero waste tarkoittaa ajattelua, joka ohjaa tavoittelemaan kokonaisvaltaisesti kestävämpää elämäntapaa. Zero wasten lähtökohtana on niin kutsuttu viiden K:n sääntö, eli kieltäydy, karsi, käytä uudelleen, kierrätä ja kompostoi.

Teemakuukauden aikana zero wastesta kiinnostuneita kannustetaan haastamaan itsensä ja kokeilemaan, miten oman kotitalouden jätemäärää voisi vähentää.

"Monet tuotteet suunnitellaan käytännössä suoraan roskakoriin. Omien isovanhempieni nuoruudessa roska oli lähes tuntematon käsite, kun kaikki käyttökelpoinen hyödynnettiin ja tavarat kulutettiin loppuun asti. Siinä mielessä zero waste ei ole mikään uusi ajattelutapa", kertoo Zero Waste Finland ry:n puheenjohtaja Susanna Luukinen.

Zero wastesta kiinnostuneita yhdistys kehottaa ensimmäiseksi kurkistamaan roskakoriinsa. Kotitalousjätteestä kannattaa lajitella keräykseen kaikki materiaalit, joiden kierrätys on omalla paikkakunnalla mahdollista.

Kierrätykseen kelpaamattomien roskien kohdalla voi pohtia, millä tavalla niiden syntymisen voisi kokonaan välttää.

Sosiaalisessa mediassa teemakuukausi kulkee tunnisteella #ZeroWasteSyyskuu. Kampanjassa mukana mm. McDonald's, Espresso House, Subway ja Fiksu Ruoka Oy.