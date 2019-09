Mäntysuovalla pestiin aikanaan jopa hampaat – sillä on myös monta muuta yllättävää käyttötarkoitusta

Jarkko Sirkiä

Mattopyykillä mänty­suopaa ei saa päästää valumaan vesistöön, vaan matot on huuhdeltava maalla. Pesuvesi rehevöittää vesistöjä.

Mitä yhteistä on vasta paistetulla pullalla, lämpimällä ruisleivällä, tervalla ja mäntysuovalla? Tuoksu, joka on jättänyt meihin niin vahvan muistijäljen, että polvet saattavat notkahtaa hetkeksi, kun sen tunnistaa.

Mäntysuopa tuoksuu männylle ja kesälle.

Klassikkopesuaine on yli satavuotias tuote, jonka kehitti insinööri Alfons Hellström. Hän työskenteli Kotkassa W. Gutzeit & Co:n sulfaattiselluloosatehtaalla ja kehitti mänty­öljyjen valmistusta.

Kun mäntyä keitetään valkolipeällä selluloosan erottamiseksi männyn muista osista, tapahtuu saippuan valmistuksen kaltainen kemiallinen prosessi.

Rasva ja hartsi erottuvat lipeän pinnalle. Tislatusta hartsista saadaan mäntyöljyä, joka on mäntysuovan raaka-­aine.

Keitoksen tuloksena oli mäntysuopaa, jolle haettiin patenttia jo vuonna 1911. Sen valmistus aloitettiin Gutzeitin tehtaalla pienimuotoisesti pari vuotta myöhemmin.

Ensimmäinen maailmansota vaikeutti kuitenkin tuotannon aloittamista. Tehtaalle tilatut ”aparaatit” saatiin toimitettua Saksasta vasta vuonna 1920. Sen jälkeen mäntysuovan valmistus alkoi toden teolla erillisessä Gutzeitin mäntysuopatehtaassa Kotkassa.

Mäntysuopa on kaikkeen kodin puhdistamiseen tarkoitettu mäntyöljy­pohjainen tuote. Se on valmistettu teollisuuden sivutuotteista ja kokonaan suomalaisista raaka-aineista. Lisäksi se on halvempaa kuin tavallinen saippua.

Kaupoista sai myös kilpailevia tuotteita, esimerkiksi Englannissa vuonna 1884 kehitettyä Sunlight-taloussaippuaa, joka oli kallista.

Lehdissä aprikoitiin, voisiko mäntysuopa tyydyttää koko maan saippuantarpeen. Samalla saataisiin huomattava taloudellinen säästö ulkomaisten saippuan raaka-aineiden tuonnin supistuessa.

Tähän ei kuitenkaan päästy, ja Sunlight on pysynyt hinnastaan huolimatta markkinoilla.

Mäntysuovan etuihin kuului sen moni­käyttöisyys. Sillä pestiin niin lattiat, matot, astiat kuin ikkunaverhotkin.

Vuoden 1922 Iltalehti kehottaa pesemään sillä myös silkkipuserot. Sen sanottiin olevan oivallinen tuote moottoriveneilijöille: kun öljyisen, likaisen moottoriveneen sivelee ohuella mäntysuopaliuoksella, se näyttää puhdistuksen jälkeen vasta maalatulta.

Mäntysuovan etuihin kuului, ettei se sisältänyt ”minkäänlaisia täyteaineita tai wahingollisia kemikalioita”.

Mäntysuovalla sai ihosta noki­tahrat pois. Sitä markkinoitiin niin turvalliseksi ja neutraaliksi, että sillä voi pestä myös hampaat. Tämä vinkki annettiin lähes sata vuotta sitten, jolloin hammastahna oli kaupassa uutuustuote eikä vielä jokaisessa kodissa.

Martat suosittelevat heikosti emäksistä mäntysuopaa kovia kemikaaleja ympäristöystävälliseen uunin puhdistukseen, sillä rasvaa mäntysuopa poista hyvin.

Aineella on myös useita yllättäviä käyttötarkoituksia. Saranoiden narina saattaa lakata, kun niihin hieroo mänty­suopaa. Sen lisäksi aine toimii villan huovuttajan salaisena aseena.

Mäntysuopa

Suopa eli kalisaippua on rasvahappojen kaliumsuolojen yleisnimitys.

Suopa eroaa saippuasta siinä, että se on pehmeää, läpikuultavaa hyytelöä, jonka väri on yleensä ruskea. Mäntysuopa ­ei nimestään huolimatta ole suopaa vaan mänty­saippuaa.

Laimennetun mänty­suopaliuoksen käyttö puutarhassa kirvojen ­ tai muiden tuhoeläimien torjuntaan on Marttojen suosittelema keino. Turvallisuus- ja kemikaali­virasto Tukesin yllä­pitämästä suositeltujen kasvinsuojeluaineiden rekisteristä mäntysuopa kuitenkin puuttuu.

Nykyisin mäntysuopaa ei valmisteta Suomessa.

Runsaasti vaahtoavana mäntysuopa ei sovellu pesukoneeseen.

Mäntysuopapala vai -liuos? Palasaippua on riittoisampi, ja samalla vältät muovijätettä.