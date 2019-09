Vakava ja vielä tuntematon tartuntatauti tappaa koiria Norjassa – Norjassa asuvien koirien osallistuminen koiratapahtumiin Suomessa kiellettiin

Lari Lievonen

Arkistokuva pedillään loikoilevasta suomalaisesta dreeveristä.

Viime päivinä on Oslon alueella käynyt runsaasti koiria eläinlääkärillä vakavan ripulin ja joissain tapauksissa oksentelun takia. Koirien yleiskunto on heikentynyt nopeasti, myös kuolemantapauksia on ilmennyt.

Myös muualta Norjasta on raportoitu vastaavista tapauksista, mutta vielä ei tiedetä onko kyseessä sama tartunta.

Norjan elintarviketurvallisuusvirasto ja eläinlääketieteellinen instituutti epäilevät, että kyseessä on vakava tartuntatauti, jonka syytä ei vielä tunneta, tiedottaa Suomen kennelliitto.

Tiettävästi ainakin 20 koiraa on kuollut.

Epidemian puhkeamisen takia Norjan Kennelliitto on peruuttanut kaikki näyttelyt, kokeet ja kilpailut toistaiseksi. Viranomaiset kehottavat koiranomistajia välttämään läheisiä kosketuksia toisten koirien kanssa etenkin Oslon alueella.

Suomen Kennelliiton hallitus on päättänyt, että Norjassa asuvat koirat eivät saa osallistua Kennelliiton alaisiin koiratapahtumiin Suomessa toistaiseksi. Tilannetta arvioidaan uudelleen ensi viikolla.

Vastaavan päätöksen ovat tänään tehneet myös Ruotsin ja Tanskan Kennelliitot. Suomen Kennelliitto seuraa tilannetta ja tiedottaa asiasta heti, kun uutta tietoa on.