Kossun hiilijalanjäljestä kertominen on yrityskuvamainontaa – siksi luvallista

Sanne Katainen

Altia yrittää vähentää ympäristökuormaa muun muassa keventämällä lasipakkauksia.

Väkeviä alkoholijuomia ei saa lain mukaan markkinoida kuin tietyissä poikkeustapauksissa, mutta yrityskuvamainonta on sallittua, sanoo Sosiaali- ja terveysalan lupa ja valvontavirasto Valviran tarkastaja Iina Väkinen. Altian Facebook-sivuilla kerrottu Koskenkorva Vodkan hiilijalanjälki on Väkisen mukaan mainitunlaista yrityskuvamainontaa, koska kyse on yrityksen vastuullisuuden korostamisesta.

Altia kertoo Facebook-sivuillaan, että ”Hei elintarviketeollisuus, ja kiitos haasteesta Oatly! Saimme nyt kesällä tulokset Koskenkorva Vodkan hiilijalanjäljestä, ja tässä numeromme: lasipulloon pakatun tuotteen päästöt ovat 2,19 kg CO2e/litra ja PET-muovipulloon pakatun tuotteen 1,6 kg CO2e/litra. Jatkamme edelleen kehitystyötä päästöjemme vähentämiseksi.”

Väkisen mukaan yrityskuvamainontaa arvioidaan tapauskohtaisesti, syntyneen kokonaiskuvan perusteella. Pohditaan esimerkiksi, kenelle tuotteista kerrotaan ja onko käytetty mainonnallisia sävyjä.

"Tässä tapauksessa sävy ei ole mainonnallinen, eikä tavoitteena ole edistää väkevien alkoholijuomien myyntiä", Väkinen perustelee.

Väkisen mukaan julkaisu voisi muodostua kielletyksi, jos siinä olisi käytetty tuotekuvia, teksti olisi mainonnallinen, tai Koskenkorvan ympäristöystävällisyyttä verrattaisiin esimerkiksi jonkin toisen valmistajan tuotteisiin.