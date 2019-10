Luonto tulee lähelle uusissa sairaaloissa: Kainuun keskussairaalassa syntyvät vauvat saavat tulevana vuonna ensikuksat

Marko Lipponen / Kainuun sote

Ensikuksia on tarjolla kolmessa eri värissä.

Ensi vuonna Kainuun keskussairaalassa syntyvät vauvat saavat lahjaksi ensikuksan ja kutsukortin luontoon.

Kampanjasta vastaavat Kainuun sote ja Metsähallitus. Lisäksi Kainuun uutta keskussairaalaa rakennetaan puusta ja tiloja sisustetaan luontoaiheisella taiteella. Luontosisältöjen uskotaan lisäävän potilaiden hyvinvointia.

"Kuksa vie ajatukset perheen yhteisiin luontohetkiin. Varhaisvuosien luontokokemukset luovat hyvän pohjan terveydelle ja kannustavat luontoliikuntaan läpi koko elämän", toteaa ylilääkäri Ritva Keravuo Kainuun keskussairaalasta.

Myös Keski-Suomessa on rakennettu vastaavaa yhteistyötä sairaanhoitopiirin ja Metsähallituksen kesken.

Keski-Suomen tulevan keskussairaalan sisustusteemat on haettu viiden paikallisen kansallispuiston erityispiirteistä.

"Ymmärrys monimuotoisen luonnon terveysvaikutuksista on vahvistunut. Suomi on siihen liittyvässä viestinnässä ja palvelujen tuottamisessa yksi maailman kärkimaista. Metsähallituksen ja sote-sektorin yhteistyö on hieno esimerkki tästä", kommentoi Metsähallituksen luontopalvelujohtaja Timo Tanninen.

Metsähallituksen Luontopalveluilla ja Eräpalveluilla on vuoteen 2025 ulottuva terveyden edistämisen ohjelma. Sen tavoitteena on innostaa ihmiset liikkumaan ja oleilemaan luonnossa useammin ja pidempään.

