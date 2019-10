Mökkiläisten määräaika umpeutuu lokakuussa, mutta jätevesitermitkin ovat yhä sekaisin kiinteistönomistajilla

Tiedon tarve on yhä suuri ja jätevesineuvojien jätevesi-illat ovat olleet yleisömenestyksiä. Sitä ei tiedä vielä kukaan, ovatko rantakiinteistöjen jätevesiasiat kunnossa. Kunnat vasta selvittävät kyselyin kiinteistönomistajilta, miten jätevesiasiat on hoidettu.

Jukka Pasonen

Haja-asutusalueiden kiinteistöjä koskeva jätevesiasetuksen määräaika umpeutuu lokakuun lopussa. Jätevesiremontit pitäisi siis olla jo tehty, jos niihin on ollut tarvetta.

Jos lakia on noudatettu, ennen vuotta 2004 rakennettujen mökkien, jotka sijaitsevat sataa metriä lähempänä vesistöjä tai pohjavesialueella on pitänyt panna jätevesijärjestelmänsä kuntoon. Vesistöön ei käsittelemättömiä jätevesiä saa päästää.

Vuonna 2004 ja myöhemmin rakennettujen kiinteistöjen jätevesijärjestelmät ovat riittäviä, jos asia on tarkistettu ja hyväksytetty rakennuslupavaiheessa.

Remonttiin ei ole tarvinnut ryhtyä myöskään, jos kiinteistö on jo liitetty jätevesijärjestelmään.

Suomen noin miljoonasta kesämökistä yli puolet sijaitsee pohjavesialueella tai enintään sadan metrin säteellä vesistöstä. Kunnat ovat kukin tavallaan ryhtyneet selvittämään ja valvomaan uusimman hajavesiasetuksen noudattamista.

MT selvitti, missä vaiheessa selvitystyö ja jätevesiasiat Varsinais-Suomessa ja Satakunnassa mökkiläisillä ovat ja miten kunnat ovat lakia valvoneet.

25 Varsinais-Suomen ja Satakunnan kuntaa ovat ulkoistaneet kiinteistökohtaisen jätevesineuvonnan ympäristöministeriön koordinoimalle verkkopalvelulle ja hankkeelle. Varsinais-Suomessa neuvontaa mökkiläisille ja kiinteistönomistajille on antanut Valonia, joka on Varsinais-Suomen kestävän kehityksen ja energia-asioiden palvelukeskus.

Valonian kaksi jätevesineuvojaa ja kaksi vesiasiantuntijaa ovat tarjonneet kyselijöille tietoa erilaisista jäteveden käsittelymenetelmistä sekä niiden kustannuksista ja toimivuudesta. Kyselyitä ja kutsuja kiinteistökäynneille on riittänyt:

"Olen huhtikuun jälkeen tehnyt yli 200 kiinteistökäyntiä. Näytteitä emme ota, vaan silmämääräisesti on katsottu, miten jätevesiasiat on huomioitu", kertoo MT:lle Valonian jätevesineuvoja Reetta Haapasalo.

Valonialaiset eivät tee jätevesijärjestelmäsuunnitelmia tai myy puhdistuslaitteita, vaan he ovat ohjanneet asiakkaita palvelujen tarjoajille ja kertoneet eri puhdistusvaihtoehdoista ja -vaatimuksista.

Tiedon tarve on ollut ilmeinen: kiinteistönomistajat eivät olleet tietoisia, mitä mahdollisesti kiinteistöllä jo olevat järjestelmät ovat. Suunnitelmista ja vanhoista piirustuksista ei ole löytynyt kopioita.

"Termitkin ovat olleet sekaisin ja on puhuttu vääristä menetelmistä, kun on tarkoitettu toista. Siksi on ollut parempi käydä paikan päällä", Haapasalo kertoo kokemuksistaan.

Reetta Haapasalo on kollegansa kanssa kiertäneet kiinteistökäynneillä, ja jätevesi-illoissa kunnissa vesiasiantuntijoiden Jarkko Lekan ja Katariina Yli-Heikkilän kanssa.

Kevään jälkeen Varsinais-Suomessa ja Satakunnassa Valonia on järjestänyt yhteensä 18 jätevesi-iltaa. Viimeinen jätevesi-ilta on vuorossa 30.10. Vehmaaan yhtenäiskoululla. Iltoihin on Haapasalon ja Yli-Heikkilän kokemusten mukaan osallistunut muutamasta kymmenestä satakin kiinnostunutta.

Kiinteistökäynnit päättyvät Valonialla lokakuun lopussa, jolloin hajajätevesiasetuksen mukaiset järjestelmät siis pitäisi olla kunnossa.

Ovatko ne – sitä ei tiedä vielä kukaan. Kunnat vasta selvittävät kyselyin kiinteistönomistajilta, miten jätevesiasiat on hoidettu.

Lue lisää: Jätevesijärjestelmien määräaika katkolla lokakuun lopussa – Rasti ruutuun: Onko kiinteistölläsi imeytyskenttä vai maasuodattamo?

Jukka Pasonen