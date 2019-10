Kierrätettyä rengasrouhetta kulkeutuu urheilukentiltä luontoon – rengasteollisuus voimaton ratkaisemaan autoilun mikromuoviongelmaa

Katja Lamminen

Helsinkiläisen pallokentän laidalla on lumikinoksia, jotka ovat mustuneita tekonurmen rengasrouheesta. Kuva kevättalvelta 2018.

Vanhat autonrenkaat kierrätetään Suomessa 99-prosenttisesti. Maksuttomia palautuspisteitä on liki 3 000. Kerätyt renkaat joko poltetaan tai niistä tehdään maanrakennusainetta.

Nokian Renkaiden laatu- ja vastuullisuusjohtaja Teppo Huovila arvioi, ettei tiiviisti pakkautuneesta maanrakennusrouheesta juuri kulkeudu mikromuovia tai -kumia luontoon. Sen sijaan urheilukenttien tekonurmille siroteltavan kumirouheen päätymisestä vesistöihin on keskusteltu viime vuosina.

Tutkimuksissa on arvioitu, että tieliikenteestä kulkeutuu vesistöihin merkittävästi mikrokumia. Rengaskehityksellä asiaan on vaikea vaikuttaa. Sen sijaan Huovilan mukaan on varmistettu, ettei renkaita valmisteta enää EU-alueella karsinogeenisesta raakaöljystä, vaan puhdistetusta öljystä.

Yksi keino vähentää kumihippusten päätymistä vesistöihin olisi ohjata sadevedet tehokkaammin viemäreihin.