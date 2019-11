Komea susi osui riistakameran kuvaan Huittisissa – lienee lauman alfauros

"Susihavaintoja on ollut vähän Köyliön laumasta. Metsässä riittää peuroja ja ruokaa, ei tarvitse tulla pihoihin."

Riistakamera

Susi ikuistui riistakameran kuvaan lauantaina illalla Huittisissa.

Komea susi tallentui Huittisten Korvenkylässä olevan riistakameran eteen lauantaina illansuussa ennen seitsemää. Susi lienee läheisen Köyliön susilauman alfauros.

Toiminnanjohtaja Rauli Helin Säkylän-Köyliön riistanhoitoyhdistyksestä toteaa, että susitilanne on ollut rauhallinen.

Havaintoja on kertynyt jonkin verran, mutta haittaa susista ei juuri ole ollut.

Metsissä on runsaasti valkohäntäpeuroja. Sudet ovat pysytelleet pois ihmisasutuksen läheltä, koska niillä ei ole ollut tarvetta tulla pihoihin.

Köyliön susilaumassa on saatujen havaintojen perusteella todennäköisesti kolme tämän vuoden pentua. Uros on jo vanha, yli kymmenvuotias, mikä saattaa selittää pientä jälkeläisten määrää.

Naarassusi on nuori ja uroksen tyttärentytär Yläneen laumasta.

Kaksi muuta alueen susilaumaa on tätä suurempia. Yläneen laumassa on nähty lähemmäs kymmenen sutta. Kaivolan kylän mukaan ristitty lauma Laitilassa on vielä suurempi ja Helinin mukaan hyvin elinvoimainen.

Helinin mukaan susille riittää ruokaa tiheässä peurakannassa eivätkä sudet ole juuri hätyyttäneet hirviä. Köyliössä hirvenmetsästys on loppusuoralla, ja muutama lupa on vielä jäljellä.

Peurojen metsästys jatkuu ensi vuoden puolelle.