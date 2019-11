Jääkarhutkin syövät jo muovia

Ilpo Kiuru

Jopa 25 prosenttia karhun mahalaukun sisällöstä voi olla muovipusseja, -kääreitä ja muita muovimateriaaleja.

Tutkijat ovat päätyneet rajuun havaintoon tutkimalla jääkarhujen mahalaukun sisältöä ja karhujen ulosteita.

Syykin on ilmeinen. Jääkarhut hakevat ravintoa sieltä, mistä se helpoimmin on saatavissa, muun muassa asutuksen lähistöllä sijaitsevilta kaatopaikoilta, missä jätteet on pakattu muovipusseihin ja -kääreisiin.

Mizin sanoo uutistoimisto Interfaxille, että jopa 25 prosenttia karhun mahalaukun sisällöstä voi olla muovipusseja, -kääreitä ja muita muovimateriaaleja. Tämä saattaa pahimmillaan johtaa karhun kuolemaan.

”Tutkijat ovat vakavasti huolestuneita muovijätteiden leviämisestä pohjoisilla leveysasteilla, mukaan lukien arktisten saarten rannikko”, Mizin sanoo.

Muovia pääsee myös arktisten lintujen ja merinisäkkäiden kehoon. Syynä ovat vedessä kelluvat roskat, erityisesti kalastusvälineet, joihin ne voivat takertua.

Mizin huomauttaa, että tällaiset tapaukset ovat arktisella alueella harvinaisia, koska pohjoiset leveysasteet ovat suhteellisen puhtaita trooppisiin meriin verrattuna. Hän kuitenkin varoittaa, että jos arktisen alueen pilaantuminen jatkuu, eläimet kärsivät ja kuolevat useammin.

Samansuuntaisia määriä muovia on löydetty myös Alaskan jääkarhujen mahoista. Metsästäjien raporttien mukaan vuosien 1996 ja 2018 välillä ammutuista 51 karhusta yhdellä neljästä oli mahassaan muovia, Hakai Magazine kertoo.