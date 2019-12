Kulunut vuosikymmen oli ennätyslämmin – Petteri Taalas varoittaa ruokaturvan heikentymisestä

Sanne Katainen

Ilmaston lämpeneminen vaikuttaa vesistöjen lämpötiloihin, kykyyn sitoa hiiltä sekä happamuuteen.

Kulunut vuosikymmen on ollut mittaushistorian lämpimin. Asiasta tiedotti Maailman ilmatieteen järjestö WMO.

Vuosi 2019 on kolmen lämpimimmän vuoden joukossa. Tammi-lokakuussa maapallon ilmaston keskilämpötila oli 1,1 celsiusastetta korkeampi kuin esiteollisella ajalla 1850–1900.

Myös ilman hiilidioksidipitoisuus on mittaushistorian korkein. Merenpinnan nousu on kiihtynyt vuodesta 1993, jolloin sitä alettiin seurata satelliiteilla. Lisäksi merivesi on 26 prosenttia happamampaa kuin teollisen aikakauden alussa.

WMO:n pääsihteeri Petteri Taalas varoittaa, että tällä vauhdilla maapallon keskilämpötila ylittää vuosisadan loppuun mennessä kolme astetta Pariisin ilmastosopimuksessa rajatun 1,5 asteen sijasta.

Taalaksen mukaan lämpeneminen näkyy yleistyneinä kuumuusaaltoina, myrskyinä ja tulvina. Vaihtelut sadannassa heikentävät maapallon ruokaturvaa.

WMO julkaisi herättelevän raporttinsa juuri, kun maailman maat ovat kokoontuneet ilmastokokoukseen Madridiin 2.–13.12.