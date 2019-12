Kommentti: Kukkakauppa pilasi vahingossa joulumieleni – onneksi pääsen pian pois hiilenmustasta Helsingistä

Musta joulu on vieläkin mustempi, kun sen syy on ympäristökatastrofi.

Terhi Pape-Mustonen

Kaunista ja masentavaa. Joulukukkakauppaa voi huoletta käydä Helsingin kaduilla, sillä pakkanen ei kukkia puraise.

Törmäsin Helsingin keskustassa tiistaina näkyyn, joka sulatti joulumieleni sohjoksi: Kukkakauppa oli nostanut joulukukkansa myyntiin kadulle. Mikäs sen kätevämpää, pakkasista ei ole pelkoa.

Näky oli kaunis. Ja kaukana jouluisesta.

Sotkamolaisena olen tottunut siihen, että joulun lähenemisen tuntee kalpean talviauringon lumesta heijastuvina säteinä, hengityksen huurustumisena ja kinoksen narskumisena.

Helsingin lauhassa säässä pärjää helposti ilman pipoa ja hanskoja. Vesisade on lotissut koko joulukuun ajan, erityisesti tänään.

"Siellä on varmaan vuoden masentavin päivä", kollegani luonnehti tämän päivän säätä. Hänen aurinkokennovalaisimensa Turun Kakskerrassa eivät ole latautuneet enää viikkoihin, niin synkkä Etelä-Suomen syystalvi on ollut.

Helsingissä tunnen olevani jumissa kuin toimittaja (Bill Murray) elokuvassa "Päiväni murmelina", jossa sama päivä toistuu uudestaan ja uudestaan. Olen kateellinen: Ainakin elokuvassa oli lunta! Minä olen vankina kuraisessa pimeydessä.

Vapaus koittaa lauantaina. Silloin lähden joulun viettoon melko varmasti lumiseen Sotkamoon.

Tunnelma ei olisi niin synkkä, ellei Helsingin lämpö kertoisi minulle karua tarinaa ilmastonmuutoksesta. Säät lämpenevät, erityisesti pohjoisen pallonpuoliskon talvet.

Yritän vaikuttaa asiaan: Maksan Helsingin energiayhtiö Helenille bioenergialisää, vaikka lämmitys sisältyy taloyhtiöni vastikkeeseen. Kivihiilikasat ahdistavat silti. Ihmettelin kantakaupungissa myös, miksi jalankulkija joutuu väistelemään niin monia ökyautoja.

Sotkamoon lähdemme junalla, sillä autoa ei ole. Joululahjoiksi olen kutonut, ostanut aineettomia ja kierrätyslahjoja ja yhden puisen design-tuotteen.

Synkästä säästä on turha syyttää ketään yksittäistä kuluttajaa tai yrittäjää. Kyseessä on globaali kriisi, jonka olemme aiheuttaneet elämällä yli luonnonvarojemme.

Nyt on ratkaisujen aika. On meidän kaikkien etu, että Helsingissäkin on mahdollisimman usein valkoinen joulu.

