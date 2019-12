Ympäristö

Vesi noussut paikoin pelloille ja maanteille – tulvavaroitus voimassa lähipäivät Suomen etelä- ja länsiosissa Ympäristö Antti Kantola Lauha sää ja vesisateet nostavat jokien ja järvien pintoja. Tulvakeskus on antanut tulvavaroituksen, joka on tällä tietoa voimassa joulupäivään eli 25.12. asti.

Satu Lehtonen

Lohjan Pusulassa Seppälänsalmen kohdalla vesi on noussut tielle 280, joka on ollut lähes poikki jo muutaman päivän. Kuva on otettu lauantaina.

Esimerkiksi Loimijoella ja Kokemäenjoella vesi on paikoin noussut pelloille. "Homma on kuitenkin hallinnassa. Kriittisimmät paikat ovat tasan tarkkaan pelastuslaitosten tiedossa", Suomen ympäristökeskuksen johtava hydrologi Bertel Vehviläinen kertoo MT:lle. "Tämänhetkisten säätietojen perusteella Loimijoella vedenpinnan nousu pysähtyy sunnuntaina ja Kokemäenjoella maanantaina", arvioi Vehviläinen sunnuntaina iltapäivällä. Esimerkiksi Kokemäenjoessa virtaama on suuri, koska jokeen juoksutetaan paljon vettä juuri nyt. "Tällä hetkellä emme varastoi vettä lainkaan Näsijärveen emmekä Vanajaveteen", Vehviläinen kertoo. Tulvavaroitus koskee viittä eteläisen ja läntisen Suomen maakuntaa. Tulvat ovat mahdollisia Satakunnassa, Varsinais-Suomessa, Pirkanmaalla, Kanta-Hämeessä ja Uudellamaalla. Järvien pinnat ovat Vehviläisen mukaan poikkeuksellisen korkealla varsinkin läntisessä ja eteläisessä Suomessa sekä keskisessä Suomessa Päijännettä lukuun ottamatta. "Esimerkiksi Lohjanjärvi on säännöstelyrajansa yläpuolella. Tällä hetkellä Lohjanjärvestä juoksutetaan vettä 56 kuutiometriä sekunnissa", Vehviläinen kertoo. Tulvavaroituksen antanut Tulvakeskus on Suomen ympäristökeskuksen ja Ilmatieteen laitoksen yhteinen palvelu. Aiheet Bertel Vehviläinen Kokemäenjoki Loimijoki Suomen ympäristökeskus tulvavaroitus