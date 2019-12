Jäätä on Etelä- ja Länsi-Suomessa normaalia vähemmän

Lari Lievonen

Jään paksuudesta ja kantavuudesta tulee varmistua ennen jäille menoa. Viisi senttiä teräsjäätä kantaa yhden ihmisen, mutta lumi, tuuli ja lämpötilanvaihtelut heikentävät jäätä.

Saimaa, Päijänne ja Oulujärvi odottavat vielä jäätymistä. Oulujärvellä jäätä on, mutta se on pääosin vielä niin ohutta, ettei sitä ole voitu mitata.

Ylen haastattelema johtava hydrologi Bertel Vehviläinen Suomen ympäristökeskuksesta sanoo pienten järvien olevan isoja todennäköisemmin jo jäässä.

Saimaan pohjoisosassa jäätä on viidestä viiteentoista senttimetriä. Eniten jäätä on Kilpisjärvellä, jossa jään paksuus on 46 senttimetriä.

Aikaisempiin vuosiin verrattuna jäätä on Etelä- ja Länsi-Suomessa vähemmän. Yleensä tähän aikaan vuodesta jäätä on ollut viidestä kymmeneen senttiä.

Lapissa jäätilanne on vuodenaikaan nähden normaali.

Muihin isoihin järviin verrattuna Etelä-Pohjanmaan Lappajärvellä jäätä on kuitenkin reilusti, hieman alle 20 senttimetriä. Järvi on kokonaan jäässä, mutta jään paksuus ja lujuus saattaa vaihdella.

Jäillä liikkuessa tuleekin olla varovainen ja välttää erityisesti järvenselkiä sekä virtaamakohtia.

Pienet järvet jäätyvät jo muutamassa pakkasyössä. Isot tarvitsevat jäätyäkseen pidemmän pakkasjakson, eikä jään kantavuus silloinkaan ole varmaa.

Merellä jäätä on Perämeren pohjoisosissa. Rannikolla jää ulottuu noin Raahen korkeudelle ja on paksuudeltaan 10 – 30 senttiä.

Ensimmäisenä jäätilanteesta uutisoi Yle.