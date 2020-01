Persiljaa joulupöytään suoraan kasvimaalta Hyvinkäällä – Helsingissä voi ihailla pajunkissoja ja kuunnella talitintin laulua

Pirjo Loiskekoski

Persilja innostui kasvattamaan versoja kerättäväksi joulupöytään Hyvinkäällä.

MT:n toimitussihteeri Pirjo Loiskekoski pääsi korjaamaan joulupöytään satoa omalta pihaltaan: persiljasta löytyi vielä vihreitä versoja kerättäväksi Hyvinkäällä.

Kasvi oli uhmannut talvea talon vieressä olleessa kasvilaatikossa.

Helsingissä kevääseen liittyviä luonnon ilmiöitä on ollut runsaasti: talitintti lauloi 1.1.2020 Töölön puistossa, Malminkartanossa on havaittavissa runsaasti pajunkissoja.

Ilmatieteen laitoksen mukaan Suomen sää on nyt harvinaisen lauha. Syy on Keski-Euroopan vahva korkeapaine, jonka vuoksi Suomeen virtaa Atlantilta lämmintä ilmamassaa. Tällä hetkellä Suomen lämpimimmillä paikoilla Länsi-Suomessa on Forecan mukaan yli kuusi astetta lämmintä.

Myös syksy oli poikkeuksellisen lämmin: Mustikka kukki Vantaan Myyrmäessä lokakuussa.

MT kertoi lokakuussa, että ilmastonmuutos on nostanut vuoden keskilämpötilaa Suomessa 1800-luvun puolivälistä lähtien noin 2,3 astetta.

Vuodenajoista eniten ovat lämmenneet alkutalvet. Joulukuu on jo lähes viisi astetta lämpimämpi kuin ennen.

Millaisia luonnonhavaintoja sinä olet tehnyt lämpimästä säästä? Liitä kuvasi kommentteihin tai lähetä se osoitteeseen toimitus@maaseuduntulevaisuus.fi. Koostamme aiheesta jutun seuraavan keskiviikon lehteen.

