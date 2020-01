Hallituspuolueiden nuorisojärjestöt vaativat turvetuotannon pikaista lopettamista: "Pitäisi olla itsestään selvää, että turpeesta on luovuttava samassa aikataulussa kuin kivihiilestä"

Markku Vuorikari

Demarinuorten, Keskustanuorten, Vihreiden nuorten, Vasemmistonuorten sekä RKP:n nuorisojärjestön mielestä turvetuotanto Suomesta täytyy lakkauttaa pikaisesti.

Hallituspuolueiden nuorisojärjestöt Demarinuoret, Keskustanuoret, Vihreät nuoret, Vasemmistonuoret ja RKP-nuoret vaativat, että pääministeri Sanna Marinin (sd.) hallitus tekee päätöksen turpeen energiakäytöstä luopumisesta.

Poliittisten nuorisojärjestöjen yhteisessä kannanotossa vaaditaan turpeesta luopumista pikimmiten, viimeistään vuosikymmenen loppuun mennessä.

Hallitusohjelman mukaan turpeen energiakäyttö vähintään puolitetaan vuoteen 2030 mennessä.

"Hallituksen on korkea aika osoittaa, että se on aidosti sitoutunut tekemään Suomesta maailman ensimmäisen hiilineutraalin hyvinvointivaltion vuoteen 2035 mennessä. Hallituksen ilmastopolitiikan tavoitteet ovat hyviä, mutta tavoitteiden lisäksi on korkea aika esitellä konkreettisia keinoja niihin pääsemiseksi", linjaa demarinuorten puheenjohtaja Mikkel Näkkäläjärvi.

Myös keskustanuoret ovat mukana nuorisojärjestöjen kannanotossa, vaikka keskusta puolueena on puolustanut turpeen verotukea.

Keskustanuorten puheenjohtajan Hanna Markkasen mukaan turpeen polton lopettaminen on kustannustehokas keino vähentää Suomen kasvihuonekaasupäästöjä, sillä turve tuottaa kuusi prosenttia Suomen energiasta, mutta aiheuttaa 12 prosenttia Suomen kokonaispäästöistä.

"Turpeen polton päästöt ovat jopa korkeammat kuin kivihiilen. Pitäisi olla itsestään selvää, että turpeesta on luovuttava samassa aikataulussa kuin kivihiilestä", keskustanuorten Markkanen toteaa.

Kivihiilen polton on määrä loppua Suomessa vuonna 2029.

Etelä-Pohjanmaan Keskustanuoret kuitenkin irtaantuivat Keskustanuorten virallisesta, turvevastaisesta linjasta omalla kannanotollaan.

"Suomen energiaomavaraisuuden ollessa heikolla tasolla pidämme tällaista kannanottoa hyvin yksipuolisena ja suppeana. Turpeen kieltäminen kasvattaisi vain tuontienergian osuutta entisestään. Valtaosan tuontienergiasta tullessa Venäjältä korvattaisiin suomalainen turve Venäjän fossiilisilla energialähteillä. Tämä huonontaa Suomen kauppatasetta ja huoltovarmuutta", Etelä-Pohjanmaan Keskustanuorten kannanotossa todetaan.

Eteläpohjalaiset ovat myös huolissaan maaseudun työpaikoista.

"Turvetuotanto tuo maakuntiin yli 10 000 työpaikkaa, jotka ovat pienemmillä paikkakunnilla erittäin tärkeitä. Monen nuoren ensimmäinen kesätyöpaikkakin on turvetuotannon parissa. Ovatko siis hallituspuolueiden nuorisojärjestöt valmiina korvaamaan maakuntien yli 10 000 työpaikkaa turvetuotannossa Venäjän fossiilisilla polttoaineilla?"