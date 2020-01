Ilmastopaneeli: Ilmastotoimet voivat viedä työpaikkoja miehiltä ja aiheuttaa energiaköyhyyttä – menetyksiä ja kustannuksia pitäisi korvata

Markku Vuorikari

Ilmastopaneelin mukaan pyrkiminen vähähiiliseen yhteiskuntaan voi viedä työpaikkoja miesvaltaisilta aloilta, kuten rakennus- ja metallialalla.

Ihmisten arki muuttuu ilmastonmuutoksen torjumiseksi tehtävien toimenpiteiden takia. Suomen ilmastopaneeli kehottaa valtiota ja paikallishallintoa tukemaan väestöä muutoksessa.Esimerkiksi verot ja maksut pitäisi pitää kohtuullisina.

"Kun ilmastotoimet ovat reiluja, ne myös edistyvät eivätkä jää jumiin kansalaisten vastarintaan", Ilmastopaneeli tiedottaa tuoreesta raportistaan.

Haittaverojen aiheuttamaa kallistumista muun muassa liikenteessä voidaan joutua korvaamaan maaseudun asukkaille ja pienituloiselle väestölle kaupunkien reunamilla. Yksi keino voisivat olla veronpalautukset.

Tarvittavat ilmastotoimet eivät saisi heikentää toimeentuloa ja pahentaa eriarvoisuutta.

”Kansainvälisissä tutkimuksissa on havaittu, että kotitalouksien energiavero ei kohtele eri tuloryhmiä tasapuolisesti: vähävaraiset joutuvat maksamaan pienistä tuloistaan suhteellisesti suuremman osan välttämättömästä energian käytöstä, kuten asunnon lämmityksestä. Näin syntyy energiaköyhyyttä. Tämä on jo melko yleinen ilmiö Euroopassa. Suomessa energiaköyhyyttä ei vielä ole juurikaan tunnistettu, sillä usein puuta on lämmitykseen saatavilla edullisesti”, sanoo Ilmastopaneelin Ilmastotoimien sosiaalinen hyväksyttävyys -hankkeen vetäjä, Jyväskylän yliopiston emeritaprofessori Marja Järvelä.

Hiilineutraalin yhteiskunnan tavoittelu saattaa johtaa suuria hiilipäästöjä aiheuttavien yksiköiden alasajoon. Ilmastopaneelin mukaan työpaikkojen katoamisesta aiheutuvat haitat pitäisi korvata työntekijöille. Alueiden kehitystä ja uusien vähähiilisten työpaikkojen syntyä voidaan tukea elinkeinopolitiikalla.

Raportissa mainitaan, että työllisyyden muutokset saattavat iskeä etenkin miehiin. Uudelleenkouluttautumiselle nähdään tarvetta miehisiksi koetuilla aloilla turvetuotannossa, rakennus- ja metallialalla sekä maa- ja metsätaloudessa.

Alueet voivat vaikuttaa siirtymän onnistumiseen omilla toimillaan.

”Monissa maakunnissa ja kaupunkialueilla kunnat, yritykset ja järjestöt ovat jo luoneet verkostoja, joissa innovoidaan ja kehitetään alueellisia toimia kohti hiilineutraaliustavoitetta. Valtion aluepolitiikkaa tarvitaan tukemaan tätä tärkeää toimintaa, jolla elinkeinojen lisäksi turvataan alueiden työllisyyttä”, Järvelä sanoo.

Vähähiiliseen yhteiskuntaan siirtyminen vaatii myös koulutusta kaikenikäisille ja kansalaisten osallistamista ilmastohankkeiden suunnitteluun.