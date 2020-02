Puuskainen tuuli voi aiheuttaa sähkökatkoja vielä tänään – tulvia odotettavissa peloille

Puuskainen tuuli voi vielä tänään aiheuttaa tuhoja. LEHTIKUVA / JUSSI NUKARI

Puuskainen tuuli voi vielä tänään aiheuttaa tuhoja, arvioidaan Ilmatieteen laitoksella. Myrsky oli voimakkaimmillaan puolenyön molemmin puolin, mutta tuuli saattaa edelleen kaataa puita ja aiheuttaa sähkökatkoja.

"Tuuli on heikkenemässä, mutta edelleen tuulee aika lujaa. Siellä sun täällä on puuskia, joissa tuulennopeus on 20 metriä sekunnissa", kertoi Ilmatieteen laitoksen päivystävä meteorologi Tomi Laurinen STT:lle varhain maanantaina.

Laurisen mukaan tuuli voimistuu päivällä uudelleen maan etelä- ja keskiosissa, joissa tuulen nopeus voi olla iltapäivällä puuskissa taas 20 metriä sekunnissa.

"Aika laajalla alueella maan etelä- ja keskiosissa puhutaan puuskista, joissa tuulennopeus on vähintään 15 metriä sekunnissa", Laurinen sanoo.

Eteläisessä ja keskisessä Suomessa puut saattavat kaatua herkemmin kuin vastaavalla tuulella muutoin, koska routaa on nyt tavallista vähemmän.

Maan etelä- ja keskiosissa voi tänään tulla sadekuuroja. Itäisessä ja pohjoisessa Lapissa sadetta on luvassa vielä iltapäivällä. Lapissa sade tulee lumena, eteläisessä ja keskisessä Suomessa vetenä.

Suomen ympäristökeskus Syke kertoo, että eilisen runsaat sateet saavat joet tulvimaan alaville pelloille länsi- ja etelärannikolla. Myös Pohjanmaan ja Etelä-Pohjanmaan maakunnissa vesi saattaa alkuviikosta nousta tulvalukemiin.

Merenkurkussa Vaasan ja Uumajan välillä liikennöivä Wasaline on perunut myrskyn vuoksi laivavuoron, joka normaalisti lähtisi Uumajasta tänään puoliltapäivin. Myös eilisillan lähtö Vaasasta peruttiin. Sen sijaan Viking Line ja Tallink Silja eivät ole peruneet laivavuorojaan Itämerellä.

Yön aikana voimakkaimmat tuulet ovat puhaltaneet Pohjanmaan rannikolla. Esimerkiksi Vaasassa mitattiin tuulennopeudeksi puuskissa 28,4 metriä sekunnissa.

Keskituuli ei ole noussut yöllä maa-alueilla myrskylukemiin. Myrskytuuli puhaltaa, kun kymmenen minuutin keskituuli on vähintään 21 metriä sekunnissa. Sen sijaan rannikkoasemilla Kaskisissa, Raumalla, Uudessakaupungissa ja Kökarilla keskituuli oli yön aikana myrskylukemissa.

Vedet ovat olleet korkealla, ja esimerkiksi Oulussa ja Kemissä veden pinta kohosi ainakin 140 senttimetriä keskivedenkorkeuden yläpuolelle. Ilta-Sanomat kertoo, että Oulussa vesi nousi torin reunalle.

Sähköttömiä talouksia oli Suomessa aamuviiden aikoihin hieman yli 2 000, kun vielä sunnuntain puolella määrä oli yli 10 000.

Pelastuslaitokset ovat saaneet ilmoituksia muun muassa kaatuneista puista, vesivahingoista ja kattopeltien irtoamisista. Esimerkiksi Pohjanmaan pelastuslaitoksella on ollut sunnuntai-illasta kello 18:sta alkaen nelisenkymmentä myrskyyn liittynyttä tehtävää.

"Tilanne rauhoittui puoleen yöhön mennessä", kertoi Pohjanmaan pelastuslaitoksen päivystävä palomestari Ismo Ojala STT:lle aamuyöllä neljän aikoihin.

Länsi-Uudenmaan pelastuslaitoksella oli sunnuntai-illan kello 20 ja aamuneljän välillä yli 20 tehtävää myrskyyn liittyen. Esimerkiksi Kirkkonummella bussi törmäsi tielle kaatuneeseen puuhun. Kukaan ei loukkaantunut onnettomuudessa.