Vakuutusyhtiö: Dennis aiheutti pieniä paikallisia tuhoja etenkin Pohjanmaan rannikolla – näin toimit vahingon sattuessa

Petteri Kivimäki

Sunnuntain Dennis-myrsky katkoi sähköt yli 10 000 kotitaloudelta. Kuva on MT:n arkistosta.

Sunnuntaisen Dennis-myrskyn aiheuttamat tuhot ovat jääneet hyvin paikallisiksi painottuen Pohjanmaalle. Vakuutusyhtiö LähiTapiola Pohjanmaan korvausjohtajan Åsa Kronlundin mukaan Vaasassa ja sen lähiseuduilla vahinkoilmoituksia on tehty muun muassa kaatuneista puista ja peltikattojen irtoamisista.

"Toistaiseksi on ilmoitettu yksittäisistä vahingoista. Aamulla radiossa kerrottiin, että pelastuslaitoksella on ollut yön aikana nelisenkymmentä tapausta myrskyyn liittyen. Suurin osa vahingoista on koskenut kaatuneita puita, mutta mitään vakavampia vahinkoja ei ole ilmoitettu", Kronlund sanoo tiedotteessa.

Myrskytuulet puhalsivat rajusti erityisesti rannikkoseuduilla Selkämerellä, Merenkurkussa ja Perämerellä. Myrsky katkoi sähkölinjoja katkaisten sähköt yli 10 000 kotitaloudelta.

Puuskainen tuuli jatkuu osassa Suomea myös maanantaina, mikä voi aiheuttaa lisää tuhoja.

LähiTapiolan alueyhtiöt kertovat, että vahinkoja on ilmoitettu hyvin vähän. Vahinkoilmoituksia voi kuitenkin tulla lisää, kun vapaa-ajanasunnoilla on käyty tarkistamassa tilanne.

