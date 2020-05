Ympäristö

Luonnonkasveilla värjääminen kiinnostaa jälleen – "Se on maanläheistä hommaa, joka aiemmin hallittiin joka talossa" Ympäristö Nivala Antti Kantola Nivalassa on hyvät ainekset luonnonvärien kotipaikaksi. Oppia on tarjolla, ja pitäjässä viljellään morsinkoa, joka tuottaa väriaine indigoa.

Päivi Karjalainen

Veera Hakola ja Sirpa Juusola valmistavat värjäyslientä. Ph-mittari on tarpeellinen työväline. Pohjana käytettävän kyyppiliemen pH on hyvin alhainen, näin ollen värjäysliemen pH:ta täytyy nostaa. ”Kyyppiliemi on väriliemelle kuin leivänjuuri leivälle. Kyyppi lisätään isompaan väripataan jossa sitä jatketaan vedellä."

"Luonnonkasvien käyttö värjäyksessä on ollut maanläheistä hommaa. Se on aiemmin hallittu joka talossa, kun kankaita oli pakko värjätä. Emännät osasivat taidon", Tuula Myllymaa-Junttila sanoo. Hän on ammattiaineiden opettaja Jokilaaksojen koulutuskuntayhtymässä Jedussa Nivalassa.